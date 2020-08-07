▲ 【遙距學習】7成學生網上學習遇困難 新學年如何在「疫」境下締造平等學習機會？

受新冠肺炎疫情打撃，現時全球正面對有史以來最大的「學習危機」，截至7月中，全球有逾10億學生受影響。本港至今疫情仍未受控，教育局日前更宣布，全港學校可按原先擬定的日期展開新學年，但不會安排面授課程，而需要轉用網上形式教學。

遙距學習成新常態

由疫情爆發初期，香港不少學校已開始利用網上協作平台授課，務求將對學生學習的影響降至最低，讓身處不同地方的學生仍能透過科技繼續學習與互動。今年初，Microsoft香港推行「停課不停學」支援計劃，讓全港1,000間中小學、5萬名教師和80萬名學生免費使用Office 365教育版，隨時隨地實現電子學習和協作。

可是，並不是每一位香港學生的家中都擁有電腦作遙距學習之用。隨着網上學習模式成為新常態，部分學生缺乏合適的設備輔助網上學習，長遠將大大影響他們的學習效率、功課成績及健康狀況。

7成學生網上學習遇困難

社區組織協會及兒童權利關注會的一項調查顯示，在600名受訪香港學生中，超過7成表示因沒有電腦或電腦殘舊而在網上學習上遇到困難，甚至逾半學生家中沒有書枱供使用。此外，83%受訪者擔心這將影響學習進度，令他們落後班上同學。

其中一位中五學生面對學習設備不足問題，由於家庭收入有限，一直未有能力購買電腦，過往一直依賴智能手機進行遙距學習。可是，智能手機本身是為日常溝通而設計，並不足夠應付學習需要，例如，不少網上學習網站的頁面設計並不支援智能手機的瀏覽模式，手機軟件功能亦不足夠，在學習過程中面對不少困難。

【網上學習】停課不停學 遠程教學突破距離限制

翻新舊電腦 派發有需要的學生

電腦在教學上擔任重要角色，缺乏電腦不僅扼殺了學生的創意及學習機會，更讓學習變得耗時。有見及此，Microsoft香港與一眾抱有共同理念的機構、電腦翻新代理商及教育團體展開合作，透過翻新舊辦公室電腦，為基層學生提供更好的學習設備。

參與「Microsoft電腦翻新計劃」的國際十字路會及香港明愛電腦工場早前為超過1,000部舊桌上及手提電腦進行翻修工作，並由Microsoft香港及資訊科技教育領袖協會把電腦派發給有需要的學生。為了確保電腦分配予合適的學生，資訊科技教育領袖協會早前已開放申請，讓學校教師代學生遞交申請。是次計劃讓眾多受疫情影響的學生獲得平等的學習機會，不用擔心因缺乏所需科技而導致學習進度落後。

▲ Microsoft電腦翻新計劃

除了提供科技支援，更希望與香港的教育人士及學生繼續發掘其他方法，幫助學生發展潛能。在鼓勵更多企業捐贈舊裝置予有需要的學生的同時，亦希望更多非政府組織參與計劃，為基層學生提供電腦技術及科技應用方面的培訓，實現有教無類，不讓任何一位學生在學習路上落後。

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

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