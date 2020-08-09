▲ 【視像面試】網上見工成新趨勢 視像面試3大注意事項

當本港市場職位空缺減少，求職者競爭就愈大，企業在篩選求職者時也會更加嚴格謹慎。受疫情影響，不少面試更改為以視像形式進行，求職者進行視像面試有甚麼地方需要注意？

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ManpowerGroup大中華區高級副總裁徐玉珊提到，要對公司業務、工作範圍及自己作出最深入的了解。此外，求職者的態度非常重要，求職者即使零經驗，都要讓招聘者覺得你有誠意去學習及工作。她同時提醒求職者，要準備好履歷表資料，並把自己的優勝之處展現出來。

新冠肺炎下，不少招聘面試都轉用視像會議模式進行，徐玉珊提醒求職者進行視像面試要留意下列3點 :

1. 注意衣着打扮

求職者應注意衣着打扮，避免貪方便，上身作端正打扮，而下身則穿着睡褲。「雖然鏡頭拍不到，但若太過輕鬆或會影響面試狀態。而正式的衣着有助求職者進入狀態，以及能凸顯尊重。」

2. 環境選擇

求職者有責任自行解決干擾問題，例如在家進行面試，就應該及早提醒家人可能要在期間安靜。同時背景也相當重要，若家中太過雜亂，就盡量不要在該位置進行，確保背景乾淨整潔。

3. 守時開啟會議程式

雖然開啟程式相當快捷，但始終會有連綫不穩定的危機出現，所以應該提早連接及開啟程式，確定訊號保持穩定。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：僱主轉用視像面試 留意3要點（收費文章）】