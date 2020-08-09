  • 30°C
香港時間 : 2020809日 (日) 19:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【視像面試】網上見工成新趨勢　視像面試3大注意事項

職場 14:00 2020/08/09

分享：

【視像面試】網上見工成新趨勢　視像面試3大注意事項

當本港市場職位空缺減少，求職者競爭就愈大，企業在篩選求職者時也會更加嚴格謹慎。受疫情影響，不少面試更改為以視像形式進行，求職者進行視像面試有甚麼地方需要注意？

【延伸閱讀】【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

ManpowerGroup大中華區高級副總裁徐玉珊提到，要對公司業務、工作範圍及自己作出最深入的了解。此外，求職者的態度非常重要，求職者即使零經驗，都要讓招聘者覺得你有誠意去學習及工作。她同時提醒求職者，要準備好履歷表資料，並把自己的優勝之處展現出來。

新冠肺炎下，不少招聘面試都轉用視像會議模式進行，徐玉珊提醒求職者進行視像面試要留意下列3點 :

1. 注意衣着打扮

求職者應注意衣着打扮，避免貪方便，上身作端正打扮，而下身則穿着睡褲。「雖然鏡頭拍不到，但若太過輕鬆或會影響面試狀態。而正式的衣着有助求職者進入狀態，以及能凸顯尊重。」

2. 環境選擇

求職者有責任自行解決干擾問題，例如在家進行面試，就應該及早提醒家人可能要在期間安靜。同時背景也相當重要，若家中太過雜亂，就盡量不要在該位置進行，確保背景乾淨整潔。

3. 守時開啟會議程式

雖然開啟程式相當快捷，但始終會有連綫不穩定的危機出現，所以應該提早連接及開啟程式，確定訊號保持穩定。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：僱主轉用視像面試 留意3要點（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 職場百科

相關文章

【求職攻略】想增加錄取機會？寫Resume不能犯的5個錯誤
2020/05/19
【求職攻略】想增加錄取機會？寫Resume不能犯的5個錯誤
職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質
2020/06/11
職場EQ比IQ重要？心理學家研究12個高EQ特質
【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？
2020/07/25
【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

最新專欄文章 更多

【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能
今日
【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能
【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
2020/08/07
【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
2020/08/07
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？
2020/08/06
【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？
【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起
2020/08/03
【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起
求職攻略 在家工作 鏡頭 履歷表 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？
【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
【視像面試】網上見工成新趨勢　視像面試3大注意事項
【視像面試】網上見工成新趨勢　視像面試3大注意事項
【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能
【搵工】疫市求職 專家教CV必寫4大遙距工作技能