▲ 【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​ -

政府公布，將會於9月展開新一輪公務員招聘，招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO II）、二級助理貿易主任及二級運輸主任的職位。有關職位申請人需於綜合招聘考試（CRE）及基本法測試取得相關成績，才能符合入職條件。CRE及基本法測試由即日起至8月20日接受申請。

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政府宣布，將於9月展開新一輪招聘政務主任（AO）、二級行政主任（EO II）、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。招聘詳情將於9月另作公布。有關職位的申請者必須具備以下成績，方符合相關的入職條件：

綜合招聘考試（CRE）中文運用和英文運用的二級或同等成績；及

綜合招聘考試（CRE）能力傾向測試的及格成績。

基本法測試（學位／專業程度職系）的成績會是評核應徵者整體表現的其中一個考慮因素。

公務員事務局指，CRE及基本法測試於8月7日至20日接受申請，考試日期暫定於10月10日及17日，並會因應新冠肺炎疫情發展，在有需要的情況下調整考試安排。

此外，為方便在香港以外地區的考生，考試亦暫定於12月5日在香港以外的7個城市舉行，包括北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼。有關境外考試的申請將會在稍後時間公布詳情。



報考資格

綜合招聘考試及基本法測試的申請人必須

持有大學學位（不包括副學士學位） ；或

將於2020-21學年獲取大學學位；或

持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

申請方法

有意參加考試的人士可由即日起，透過公務員事務局網頁的網上申請系統提交申請，或填寫綜合招聘考試及基本法測試申請書報考，並郵寄至香港添馬添美道2號政府總部西翼7 樓718室公務員考試組。申請人必須於8月20日下午5時前遞交申請書。

有關詳情：公務員事務局

責任編輯：李瑩