▲ 【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元 完成中四即可申請（附申請資格及方法）

助理文書主任公開招聘計劃已截止申請，政府再招聘文職人員。文書助理的職位空缺起薪約1.3萬元，頂薪更達逾2.4萬元。完成中四學業的香港永久性居民即可申請，申請截止日期為8月20日。

【延伸閱讀】【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

申請人應徵資格：

已完成中四學業，其中修讀科目應包括數學，或具備同等學歷；

中文文書處理速度達每分鐘20字及英文文書處理速度達每分鐘30字；

具備一般商業電腦軟件的應用知識；

具備相當於中四程度的中英文語文能力

申請人須通過技能測驗，才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中文及英文文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。獲邀參加遴選面試的申請人，須在面試中回答口頭提問，以測試其對《基本法》的認識。政府只會在兩名申請人的整體表現相若時，才參考申請人在《基本法》知識測試中的表現。



職責範圍：

文書助理主要執行與下列一項或多項職能範圍有關的一般文書職責，其中可能涉及多類範疇的職務：

一般辦公室支援服務；

人事；

財務及會計；

顧客服務；

發牌及註冊；

統計職務；

資訊科技支援服務；

以及其他部門支援服務。

文書助理會被派往本港各區的政府辦事處工作，在執行職務時須應用資訊科技，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。

薪酬：

總薪級表第1點（每月13,735元）至總薪級表第10點（每月24,070元）。

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

申請人須在截止申請日期或以前透過下列其中一個方式遞交申請書：

網上透過公務員事務局網站；或

郵寄到「香港上環林士街多層停車場大廈9樓公務員事務局一般職系處」。如郵寄，信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。

申請表格可在公務員事務局網站下載，謹記在信封面註明「申請文書助理職位」。

詳情可瀏覽公務員事務局網頁。

截止日期：2020年8月20日晚上11時59分

責任編輯：曹佩鈞