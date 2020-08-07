Leica M系新寵M10-R　配搭4,000萬高解像度

▲ M10-R可配搭M系新舊鏡頭，加上輕巧機身及輕快快門等，適合日夜、人像或風景攝影。

Leica M系相機向來是Leica中的殿堂級系列，亦是男士們夢寐以求入手的頂級攝影玩意之一。而繼年頭推出黑白攝影專用的M10 Monochrom後，Leica M系最近又多了位新成員──M10-R。

▲ Leica推出最新旁軸數碼相機M10-R（$68,900），並配搭全新的4,000萬像素感光元件。

M10 Monochrom既然搭載品牌全新研發的4,000萬像素感光元件，新機M10-R當然亦不例外，繼續向高解像度進發，大幅度提升相片質素，讓細節位更加精細及清晰，為攝影者於取景及裁剪方面有更大自由度，非常適合風景及建築拍攝。

▲ CM Leung亦試拍人像，在高ISO下低光暗位沒橫紋雜訊，微粒依然幼細。

而作為Leica M6及M10用家的著名攝影師蔡敏亮（CM Leung）就率先試用M10-R，細節還原度令他喜出望外。

新機光暗對比細節銳利，色彩還原度高，層次分明並帶有線條感，即使將成品放大作任何裁剪修改，質感依然豐富細膩。

M10-R的感光度範圍亦提升至50000，最長曝光時間更增至16分鐘，在三腳架輔助下，有利於夜間拍攝。

▲ CM Leung試用M10-R於大澳拍攝，可見相中色彩對比強烈，還原度高。

而快門方面，M10-R配備了與M10-P同款快門，聲音極輕細，基本上對拍攝環境不會作出干擾，運行時震動亦屬輕微，大大降低相機晃動。