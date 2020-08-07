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Tudor年度新作　潛水錶復刻1969年帝舵藍三萬有找

博客 10:36 2020/08/07

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劉俊謙的風格時而斯文時而運動型，由他來演繹Black Bay Fifty-Eight就最適合不過。

劉俊謙近期因電影《幻愛》大受歡迎，Tudor亦被他的人氣所吸引，特別邀請他當模特兒，戴上品牌今年首隻亮相的年度新作Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」。手錶具潛水功能，配上不同錶帶可營造不同風格，跟劉俊謙斯文亦好動的形象相當匹配。

說回Tudor的Black Bay Fifty-Eight，它屬一枚復刻版手錶，沿襲原版的美學特色。名字的由來是為紀念Tudor於1958年推出首款防水200米的潛水錶。

Black Bay Fifty-Eight具大三針基本功能，簡潔的錶盤令加有夜光物料塗層的「雪花」指針及巨型小時刻度都變得非常突出，配以精鋼鏈帶，專業味道更濃。（$27,600）（品牌提供）

到了1969年，品牌推出了一款配備藍色錶面及外圈的潛水錶，那種藍調相當獨特，亦成了品牌的特別用色，自此稱為「帝舵藍」。Tudor集合了以上兩段歷史，並抽取了當中元素，放到全新的Black Bay Fifty-Eight上。

Black Bay Fifty-Eight不論配sporty look或像劉俊謙配襯smart casual衣著都一樣好看。（品牌提供）

（品牌提供）

沿用海軍藍色啞面錶圈及錶面，手錶採用50年代流行的39毫米較小直徑錶殼，還有屬Tudor標誌的復古「雪花」指針，以凸顯一份懷舊味道，搭載原廠MT5402型機芯，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲及70小時動力儲備。

全新Black Bay Fifty-Eight（右 $25,200）抽取了第一代潛水錶以及1969年首枚「帝舵藍」潛水錶（左）的設計精髓，新作有海軍藍織紋錶帶可供選擇。（品牌提供）

品牌原廠MT5402型機芯，獲瑞士官方天文台認證（COSC），每日走時誤差僅在-2至+4秒之間。（品牌提供）

錶帶方面除了精鋼及「soft touch」柔軟錶帶，還有一款海軍藍織紋錶帶可供選擇。此錶帶Tudor10年前開始採用，由法國聖艾提安地區的Julien Faure公司製作，採用19世紀古老提花織機編織而成，質感舒適，而且感覺較年輕。

產品查詢︰2249 8833

  
 

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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