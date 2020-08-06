  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 20:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【金價走勢】買金要睇黃金價格　點解話金價有力上8,000美元？

理財學堂 19:30 2020/08/06

分享：

【金價走勢】買金要睇黃金價格　點解話有力上8,000美元？

黃金價格升未停，金價屢創新高，現貨金及期金都升穿2,000美元大關後繼續上衝。資金持續湧入金市，分析師陸續上調對金價的預測。美銀看金價升至3,000美元。而以下這位專家，更估金價會升至8,000美元！

若計入通脹　金價尚未創新高

金價是否真新高了？《投資理財周刊》專欄作者石鏡泉撰文指，名義上是，但如計入通脹，尚差遠，世界黃金協會指出如計入通脹，金價尚未突破2011年高位，計入通脹，是較2011年高價仍低200美元，更遠低於1980年1月的「高位」（當時是800多元），以當時金價換算，應是現金價2,800美元。

若全球形勢惡化　金價有四成機會升至3,000美元

加拿大皇家銀行報告指出黃金今年升勢已足令其成為明星級資產，更認為如果全球形勢急轉直下，金價在最牛的情況下，將升逾3,000美元，估計是有40%出現此機會。

債券無息收　有錢人都買金

在前周，美十年國債息仍在0.6厘上，但在上周已下見0.585厘，到昨晚更見0.5厘，債券都無息收，揸錢的基金經理、有錢人，要怎辦？只好買金，所以施羅德證券公司的盧克的觀察是對的。

下半年的疫情、經濟，有誰敢樂觀？金融市場所能估得一致的，是環球央行會繼續放水。再放下去，將是愈來愈多的收益率為負利率，即意味着持有債券到期後，終有損失，結果就是不能不轉買黃金了。

金價升至什麼水平　8,000美元一盎斯不是夢

從技術走勢言，黃金已企在2011年的高位之上一星期，在技術走勢上，企前高位上三天，就是技術上突破，跟着看的，就是sky is the limit。

在上周五，美十年國債已下見0.52厘，故就在周一時建議買些金了。

金價會升上甚麼水平，我買了山東黃金（01787），怎不望金升、升、升？升至8,000美元一盎斯如何？這個8,000美元一盎斯，不是今時才估，是數年前提出。為何這樣估？日後談。

【瀏覽原文：按此（收費文章）】

【金價勁升唔敢追　轉吼白銀又如何：按此

 

 

欄名 : 理財學堂

相關文章

【美元走勢】美匯指數料續下跌　憂美國就業數據未如理想
2020/08/06
【美元走勢】美匯指數料續下跌　憂美國就業數據未如理想
【金價走勢】黃金價格升定跌　教你用呢個指標判斷
2020/08/05
【金價走勢】黃金價格升定跌　教你用呢個指標判斷
【美元走勢】美元弱勢料持續　買美股或跑輸其他市場
2020/08/04
【美元走勢】美元弱勢料持續　買美股或跑輸其他市場
【美元走勢】睇美滙指數測美元走勢強定弱
2020/08/03
【美元走勢】睇美滙指數測美元走勢強定弱
【美元走勢】美元危機倘爆發　美元霸權會消失？手持美元怎麼辦？
2020/07/29
【美元走勢】美元危機倘爆發　美元霸權會消失？手持美元怎麼辦？

最新專欄文章 更多

調查：港人對虛擬銀行認知增至93%
今日
調查：港人對虛擬銀行認知增至93%
【金價走勢】金價見2,060美元 下一目標係幾多？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
2020/08/07
【金價走勢】金價見2,060美元 下一目標係幾多？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【白銀ETF】白銀周四升7% 比黃金更強勢 轉吼白銀有何途徑？
2020/08/07
【白銀ETF】白銀周四升7% 比黃金更強勢 轉吼白銀有何途徑？
【白銀走勢】金價勁升唔敢高追　轉吼白銀又如何？
2020/08/07
【白銀走勢】金價勁升唔敢高追　轉吼白銀又如何？
調查︰逾半港人相信財務顧問有助改善投資回報
2020/08/06
調查︰逾半港人相信財務顧問有助改善投資回報
山東黃金（01787） 國債 金價 黃金 疫情 基金 債券

上一篇文章

環球大放水 投資新部署 《ET財智TALK》名家齊集助你早着先機

下一篇文章

調查︰逾半港人相信財務顧問有助改善投資回報

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【白銀ETF】白銀周四升7% 比黃金更強勢 轉吼白銀有何途徑？
【白銀ETF】白銀周四升7% 比黃金更強勢 轉吼白銀有何途徑？
【理財學堂】理財大忌　勿將所以資金押注一種資產
【理財學堂】理財大忌　勿將所以資金押注一種資產
理財StarTalk - 馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱
馬海倫「樓換樓」擁逾半億元物業 主動減租助租客度時艱
【金價走勢】買金要睇黃金價格　點解話金價有力上8,000美元？
【金價走勢】買金要睇黃金價格　點解話金價有力上8,000美元？
【金價走勢】金價見2,060美元 下一目標係幾多？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
【金價走勢】金價見2,060美元 下一目標係幾多？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）
今日理財筆記 - 臨近退休先儲錢已經太遲？專家拆解退休規劃謬誤
臨近退休先儲錢已經太遲？專家拆解退休規劃謬誤