【金價走勢】買金要睇黃金價格　點解話金價有力上8,000美元？

▲ 【金價走勢】買金要睇黃金價格 點解話有力上8,000美元？

黃金價格升未停，金價屢創新高，現貨金及期金都升穿2,000美元大關後繼續上衝。資金持續湧入金市，分析師陸續上調對金價的預測。美銀看金價升至3,000美元。而以下這位專家，更估金價會升至8,000美元！

若計入通脹 金價尚未創新高

金價是否真新高了？《投資理財周刊》專欄作者石鏡泉撰文指，名義上是，但如計入通脹，尚差遠，世界黃金協會指出如計入通脹，金價尚未突破2011年高位，計入通脹，是較2011年高價仍低200美元，更遠低於1980年1月的「高位」（當時是800多元），以當時金價換算，應是現金價2,800美元。

若全球形勢惡化 金價有四成機會升至3,000美元

加拿大皇家銀行報告指出黃金今年升勢已足令其成為明星級資產，更認為如果全球形勢急轉直下，金價在最牛的情況下，將升逾3,000美元，估計是有40%出現此機會。

債券無息收 有錢人都買金

在前周，美十年國債息仍在0.6厘上，但在上周已下見0.585厘，到昨晚更見0.5厘，債券都無息收，揸錢的基金經理、有錢人，要怎辦？只好買金，所以施羅德證券公司的盧克的觀察是對的。

下半年的疫情、經濟，有誰敢樂觀？金融市場所能估得一致的，是環球央行會繼續放水。再放下去，將是愈來愈多的收益率為負利率，即意味着持有債券到期後，終有損失，結果就是不能不轉買黃金了。

金價升至什麼水平 8,000美元一盎斯不是夢

從技術走勢言，黃金已企在2011年的高位之上一星期，在技術走勢上，企前高位上三天，就是技術上突破，跟着看的，就是sky is the limit。

在上周五，美十年國債已下見0.52厘，故就在周一時建議買些金了。

金價會升上甚麼水平，我買了山東黃金（01787），怎不望金升、升、升？升至8,000美元一盎斯如何？這個8,000美元一盎斯，不是今時才估，是數年前提出。為何這樣估？日後談。

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【金價勁升唔敢追 轉吼白銀又如何：按此】