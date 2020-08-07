Netflix劇集《雨傘學院》第2季大玩穿越 另類超能英雄力阻甘迺迪遇刺

▲ Netflix原創劇集《雨傘學院》是少有第2季比第1季口碑更佳的美劇。

改編漫畫的Netflix原創劇集《雨傘學院》（The Umbrella Academy），剛推出第2季，好評如潮，口碑更勝首季。今次創作人把穿越時空玩得更癲，7位超級英雄亂入60年代影響歷史。甘迺迪總統遇刺、黑人民權運動、嬉皮風潮背後，都有雨傘學院成員的身影。

這班沒有血緣關係的兄弟姊妹在危機中成長，更加認清楚自己，連超能力都有所提升。整季的動作場面更多、劇情推進更快，由劇情發展到場面設計，都滿載驚喜。

▲ 《雨傘學院》由Ellen Page（中）飾演7號Vanya，她是雨傘學院7位成員中異能最強一個。（劇照）

《雨傘學院》改編自美國樂隊My Chemical Romance主音Gerard Way及漫畫家Gabriel Bá創作、Dark Horse Comics出版的同名漫畫系列，由Steve Blackman主創，於2019年推出首季10集後，雖然口碑偏向兩極，但仍然是繼《怪奇物語》（Stranger Things）及《獵魔士》（The Witcher）之後，去年第3部最受歡迎的Netflix原創劇集。

▲ 養父哈格里夫斯的神秘身份在第2季會被揭開。跟仿製人媽媽外貌一樣的女子，也在60年代出現。（劇照）

劇集講述1989年10月1日全球43個女人之前沒有任何懷孕先兆，卻突然分娩，她們誕下的嬰兒，其中7個被以製造雨傘起家的神秘富商哈格里夫斯（Sir Reginald Hargreeves）領養，他把這班不同種族、各有不同超能力的孩子特訓，組成雨傘學院對抗犯罪力量。

▲ Justin H. Min飾演6號Ben，以鬼魂形式出現，在第2季的戲份比首季大增。（劇照）

7個孩子之中，1號Luther力大無窮、2號Diego飛刀百發百中、3號Allison能透過說話催眠及控制別人、4號Klaus懂得通靈、5號Five能瞬間轉移及穿越時空、6號Ben的身體會伸出如八爪魚的「觸手」來進行攻擊。至於7號Vanya，哈格里夫斯得悉她的異能太強，而怕她不懂控制，於是一直騙她只是平凡人。他為壓抑Vanya能力，還要她服藥，促成她性格自卑，寂寞的她唯有苦練小提琴，以音樂作伴。

▲ 4號Klaus（Robert Sheehan飾）因見到太多鬼魂，而濫藥兼酗酒，行為神神化化。去到60年代，卻誤打誤撞推動了嬉皮風潮。（劇照）

然而，Ben在一次任務中喪生，自此只有Klaus看到他。5號又在試驗穿越時空時迷失了，而消失17年，雨傘學院自此解散，成員各散東西。一天，養父身亡的消息，令眾人回到老家聚首。5號也於此時來到2019年的時空，回家警告眾人末日近了，兄弟姊妹要聯手阻止。

▲ 3號Allison（Emmy Raver-Lampman飾）因為其膚色在60年代的美國飽受歧視，因緣際會成為黑人民權運動的一員。（劇照）

首季劇集用了不少篇幅，讓觀眾認識兩傘學院成員的獨特個性，還有他們之間複雜的關係，包括嫉妒、鬥爭，還有曖眜的感情。但共通點是，幾乎所有人都對養父懷恨，皆因他們童年時只是不斷接受地獄式訓練，卻完全得不到任何關懷。

此劇另類在其設定與主流的超級英雄作品大不同。一眾主角都不太想做Superhero，甚至覺得異能給他們帶來弊多於利。除了2號外，他們都對於打擊罪惡沒有多大興趣。那個2019年的世界末日，究其原因，都是由雨傘學院成員之間埋藏已久的怨恨引爆。

▲ 神秘組織「委員會」的老大哥是一條附着人造身體出現的天才金魚Carmichael。（劇照）

充滿反差的人物設計，也是此劇有趣之處。5號其實曾為神秘組織「The Commission」當超時空殺手，他意識上已是一位50幾歲的大叔，外表卻停留在13歲的青春期少年，說話老氣橫秋。Klaus因為不停看到鬼魂，濫藥又酗酒，行為神神化化的他，其實內心善良，而且很深情。

1963年美國的達拉斯

第2季承接上季大結局，5號和眾兄弟姊妹未能成功阻止2019年的世界末日，他決定帶一行人跳入時空漩渦，希望回到過去改寫歷史，卻意外地去了60年代，眾人還因為在不同的日子降落美國的達拉斯，因而失散了。

5號在1963年11月25日目睹美蘇衝突引發核戰，為了查出何事觸發這次世界末日，他就穿越時空，回到災劫發生前的10天調查，並努力尋回他的一班兄弟姊妹。

▲ 瑞典殺手3人組，標誌是白金色頭髮、不發一言，手法冷血兇殘。（劇照）

表面上，第2季似乎是把舊公式再玩一次，其實新意不少。這班來自2019年的人亂入歷史大時代，黑人民權運動、嬉皮潮流背後，他們都有份推動。

養父身世之謎

如1963年11月22日甘迺迪總統在達拉斯遇刺的事件，更是全劇重心。當年的哈格里夫斯，竟然被一班來自未來的仔女視為嫌疑犯。今季最震憾的是，觀眾會看到哈格里夫斯的真面目，還揭開為何猩猩管家Pogo視他為恩人，還有一位跟仿製人媽媽外表一模一樣的女科學家現身。

▲ 兄弟姊妹聞歌起舞的場面，成為《雨傘學院》的特色。（劇照）

家庭關係是此劇永恆的主題，而尋愛則是第2季的重點。雨傘學院成員在陌生的年代，被迫要各施各法求生，各人（包括鬼魂）在過程中卻又遇上令他們心動的對象。刻骨銘心的愛情經歷，令他們各有成長。Vanya和Klaus的經歷，更反映舊社會恐懼同性戀的態度。特別在劇中講黑人被歧視、遭到警暴，可說跟2020年的「Black Lives Matter」社會運動遙遙呼應。

▲ Diego在瘋人院遇上的Lila，是今季重要的新角色。（劇照）

鬼魂Ben戲份明顯增加，他和Klaus就像歡喜冤家，為劇集增加不少娛樂性。新角色方面，被委派到1963年追殺雨傘學院成員的瑞典刺客三人組，造型怪雞、行事手法兇殘，卻是兄弟情深。而印度女孩Lila的出現，就提醒觀眾1989年的異能BB其實有43名之多。

今季延續上季，把打鬥場面跟流行歌來個令人意想不到的配搭，繼續帶來連串驚喜。最後一集劇情的驚人發展，更為第3季（Netflix未宣布開拍）埋下大量伏綫，令人對待續的劇情發展加倍期待。