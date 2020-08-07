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sensory ZERO全日外賣自取85折　KiKi麵店單點餐牌外賣自取​​​​​​​75折

消費錦囊 07:00 2020/08/07

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. sensory ZERO：全日外賣自取85折

由即日起至8月11日，sensory ZERO推出全日外賣自取全單85折，早餐、中午、下午茶Combo Set都有折。而黃竹坑、灣仔、太古城分店更加設駕車自取美食直送車上服務。

此外，外賣自取滿指定金額，更可免費獲贈小禮品：

  • 消費滿500元，送一把《是有品味的風》 
  • 消費滿800元，送一個由竹纖維，玉米纖維及天然樹脂製成《8oz 隨身環保咖啡杯 》

最新營業時間及外賣熱綫 ：

sensory ZERO黃竹坑店
地址：黃竹坑香葉街2號One Island South G01號舖
電話：2511 6011
營業時間：8am - 8pm （Mon-Sun）

sensory ZERO太古店
地址：太古太古城道18號太古城中心地下誠品生活G014舖
電話：3419 1133
營業時間：11am - 8pm （Mon-Sun）

sensory ZERO尖沙咀店
地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店G樓連卡佛
電話：2118 6090
營業時間：11am - 8pm （Mon-Sun）

sensory ZERO灣仔店
灣仔港灣道6-8號瑞安中心1樓103號舖
電話：2194 9933
營業時間：8am - 6pm （Mon-Fri）

sensory ZERO銅鑼灣店
銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心2樓L1號舖
電話：2386 6061
營業時間：11am - 9pm （Mon-Sun）

2. KiKi麵店：外賣自取單點餐牌75折

KiKi麵店推出外賣自取單點餐牌75折優惠，每晚最後落單時間為8時，詳情可向店內職員查詢。

KiKi麵店—香港國際金融中心商場
中環港景街1號國際金融中心2樓2017號舖
外賣自取熱綫：2114 3426

KiKi麵店—K11 MUSEA
尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓406號舖
外賣自取熱綫：2111 3764

3. 卓悅 x 愛的家：VIP會員以1蚊1片優惠價買口罩

由即日起至8月8日，卓悅及愛的家推出口罩優惠，卓悅VIP均可以用一蚊一片優惠價錢，購買愛的家指定型號口罩一盒，全綫卓悅分店均可享此優惠。每位會員每日每款限買一盒。

指定優惠口罩型號：

  • 愛的家 S99 一次性3層口罩(高級防護版) 30個
    優惠價：$30/盒
     
  • 愛的家 V99 一次性醫用口罩 50個
    優惠價：$50/盒

卓悅門市地址

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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