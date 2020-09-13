【退休理財】儲得太遲寧放棄？　退休規劃3大常見錯誤

▲ 【退休理財】儲得太遲寧放棄？ 退休規劃3大常見理財錯誤 -

為了享受安穩的退休生活，退休規劃當然是愈早開始愈好。不少人都會擔心自己的退休理財規劃不夠完善，有財務策劃師分享不少人在退休規劃時會犯以下的錯誤，你有否犯下同樣的錯誤？若不想自己在退休時，才擔心儲備不足以應付生活，就要引以為鑑。

【延伸閱讀】【退休金】經濟衰退下強積金要如何管理？ 解答3大疑問

《福布斯》專欄作者引述美國財政策劃師Darren Zaragola的意見指，最多人會在退休規劃時犯以下3種錯誤。

1. 臨近退休才作準備為時已晚

一般來說，退休儲備是愈早準備愈好，但不要因為自己已臨近退休年齡，而覺得太遲起步而放棄準備退休儲備。準備退休儲蓄是永遠不會太遲，即使每月儲蓄的金額不多，也能積小成多，若你懂得運用複利效應，更能事半功倍。計劃退休儲備時，可擬定一份計劃書，當中包括切實可行的儲蓄目標和預算。

【延伸閱讀】【退休年齡】延遲退休工作到80歲 你願唔願意？

2. 投資子女而非自己

作為父母，當然都期望子女可以成才。不少人都期望可為子女繳付大學學費，令他們毋須擔心學貸的壓力。不過，若你要犧牲自己退休儲備來資助子女的學費，或難以彌補退休儲備的損失。若面對財政緊絀的情況，不妨與子女商量申請政府資助或貸款的可行性，避免犧牲退休儲備之餘，也能讓子女學會財政獨立。

3. 未有考慮子女或父母將來需要

「三文治世代」（Sandwich generation）要肩負起照顧成年子女及年邁父母的責任，令「三文治世代」的儲蓄能力降低，甚至有需要提早動用退休儲備。因此，在規劃退休開支時，作為「三文治世代」就要顧及父母子女將來的需要，例如是父母的醫療或長期護理的開支等。及早準備，可有助減輕面對突發開支時，需要動用退休儲備的影響。

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【按：https://bit.ly/2RcF6ig】

責任編輯：李瑩