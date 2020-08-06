  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 20:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？

職場 19:40 2020/08/06

分享：

比爾蓋茨靠冥想令自己專注？　名人提高生產力的5大方法

企業講求生產效益，面對全球經濟環境轉差，公司管理層都期望能夠提高企業的生產力以保持競爭力。5個世界知名的CEO級人馬，各有方法提升自己、公司及員工的生產力，打工仔不妨留意。

【延伸閱讀】【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

CNBC綜合了Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）、Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）、蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）、亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）及微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）五人提高生產力的秘訣。

Twitter多爾西：以Google doc即時評語取代開會

職場上經常要開大大小小的會議，不過冗長的會議令人感到煩厭及浪費時間。Twitter行政總裁多爾西就採用一種非傳統的開會方法，更認為這樣可以加快批判性思考的過程，亦相當適合實行在家工作政策的公司使用。

多爾西2018年曾經在Twitter發文指，自己大部分的會議都是在Google doc進行，大家用10分鐘在Google doc上閱讀資料並進行評論，這樣可以讓每個人在開會時都瀏覽同一頁面，不受地域的限制，可以加快批判性思考。

Tesla馬斯：減少過多的會議

Tesla行政總裁馬斯，在2018年致員工的信上提及，會議過多是大公司的弊病，而且問題會愈來愈嚴重。除非處理非常緊急的事情，否則應該擺脫繁瑣的會議。

他更認為，如果必須開會，請確保會議是有「價值」。此外，他建議員工，如果會議或電話內容難為其帶來增值效果的話，應盡快離開該會。

蘋果喬布斯：知道何時說「不」

蘋果公司創辦人喬布斯認為，提高生產力的關鍵在於知道甚麼時候該說「不」。

喬布斯曾經在1997年的蘋果全球軟體開發者年會（WWDC）中說過：「專注就是說『不』」。他指，找到專注的方向，就應該摒棄其他好主意，因為你應該知道時間及資源應該投放在哪裡，才能令公司運作更有效率。

亞馬遜貝索斯：做出快速決定

亞馬遜行政總裁貝索斯在2016年致股東的信提到，做出「高質素、快速」的決定很重要，因為速度會影響整個事業。

貝索斯指，大多數決定應該在你擁有70%的資訊時已經完成，如果要等到有90%資訊才作定的話，可能已經太遲了。

貝索斯認為，做出快速的決定比正確的決定來得重要。因為大部分的決定都是可以改變的，即使出錯，只要能迅速作出改變的決定，對整體也沒有太大影響，反而躊躇不定會付出高昂的代價。

微軟蓋茨：透過冥想令自己更加專注

很多成功人士都將冥想（Meditation）視為日常工作的一部分，這亦是微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）提升生產力的習慣之一。他在於2018年網誌提到，冥想是提高專注力的好方法。

蓋茨指，冥想只是鍛煉我們的大腦，就好像我們在運動時鍛煉肌肉一樣。他續指，冥想令他如何專注於自己腦中的思緒，然後與它們保持一定距離，提高了他的專注力。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。滙豐「FinFit」

欄名 : 職場百科

相關文章

【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？
2020/07/25
【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？
失業搵工難？求職網CEO教你3個求職貼士
2020/07/31
失業搵工難？求職網CEO教你3個求職貼士
【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起
2020/08/03
【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起

最新專欄文章 更多

【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
2020/08/07
【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
2020/08/07
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起
2020/08/03
【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起
復課無期私人教學需求急增 美家庭教師年薪可達97萬港元
2020/08/02
復課無期私人教學需求急增 美家庭教師年薪可達97萬港元
失業搵工難？求職網CEO教你3個求職貼士
2020/07/31
失業搵工難？求職網CEO教你3個求職貼士
經濟 職場技能 比爾蓋茨 馬斯克 貝索斯 在家工作 Tesla Twitter 運動

上一篇文章

【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）

下一篇文章

【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？
【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？
【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
【CRE考試】政府9月招聘AO、EO CRE考試及基本法測試即日起可報名（附申請資格及方法）​​​​​​​
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）
【政府工】政府文書助理起薪1.3萬元　完成中四即可申請（附申請資格及方法）