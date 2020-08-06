【提升專注力】Bill Gates（比爾蓋茨）點提升專注力　其他企業家又如何提升自己的生產力？

▲ 比爾蓋茨靠冥想令自己專注？ 名人提高生產力的5大方法

企業講求生產效益，面對全球經濟環境轉差，公司管理層都期望能夠提高企業的生產力以保持競爭力。5個世界知名的CEO級人馬，各有方法提升自己、公司及員工的生產力，打工仔不妨留意。

【延伸閱讀】【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

CNBC綜合了Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）、Tesla行政總裁馬斯（Elon Musk）、蘋果公司創辦人喬布斯（Steve Jobs）、亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）及微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）五人提高生產力的秘訣。

Twitter多爾西：以Google doc即時評語取代開會

職場上經常要開大大小小的會議，不過冗長的會議令人感到煩厭及浪費時間。Twitter行政總裁多爾西就採用一種非傳統的開會方法，更認為這樣可以加快批判性思考的過程，亦相當適合實行在家工作政策的公司使用。

多爾西2018年曾經在Twitter發文指，自己大部分的會議都是在Google doc進行，大家用10分鐘在Google doc上閱讀資料並進行評論，這樣可以讓每個人在開會時都瀏覽同一頁面，不受地域的限制，可以加快批判性思考。

Tesla馬斯：減少過多的會議

Tesla行政總裁馬斯，在2018年致員工的信上提及，會議過多是大公司的弊病，而且問題會愈來愈嚴重。除非處理非常緊急的事情，否則應該擺脫繁瑣的會議。

他更認為，如果必須開會，請確保會議是有「價值」。此外，他建議員工，如果會議或電話內容難為其帶來增值效果的話，應盡快離開該會。

蘋果喬布斯：知道何時說「不」

蘋果公司創辦人喬布斯認為，提高生產力的關鍵在於知道甚麼時候該說「不」。

喬布斯曾經在1997年的蘋果全球軟體開發者年會（WWDC）中說過：「專注就是說『不』」。他指，找到專注的方向，就應該摒棄其他好主意，因為你應該知道時間及資源應該投放在哪裡，才能令公司運作更有效率。

亞馬遜貝索斯：做出快速決定

亞馬遜行政總裁貝索斯在2016年致股東的信提到，做出「高質素、快速」的決定很重要，因為速度會影響整個事業。

貝索斯指，大多數決定應該在你擁有70%的資訊時已經完成，如果要等到有90%資訊才作定的話，可能已經太遲了。

貝索斯認為，做出快速的決定比正確的決定來得重要。因為大部分的決定都是可以改變的，即使出錯，只要能迅速作出改變的決定，對整體也沒有太大影響，反而躊躇不定會付出高昂的代價。

微軟蓋茨：透過冥想令自己更加專注

很多成功人士都將冥想（Meditation）視為日常工作的一部分，這亦是微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）提升生產力的習慣之一。他在於2018年網誌提到，冥想是提高專注力的好方法。

蓋茨指，冥想只是鍛煉我們的大腦，就好像我們在運動時鍛煉肌肉一樣。他續指，冥想令他如何專注於自己腦中的思緒，然後與它們保持一定距離，提高了他的專注力。

責任編輯：曹佩鈞