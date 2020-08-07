環球大放水 投資新部署 《ET財智TALK》名家齊集助你早着先機

環球大放水，美滙指數低處未算低，歐元、英鎊及金價等商品外滙價格則勢如破竹，疫市如何把握投資機會？《ET財智TALK》8月10日（周一）晚上8點將有艾德證券期貨董事總經理陳健豪擔任嘉賓，與主持顧芷筠（Debby）和你解讀財經市場最新形勢，Mark低時間，屆時可到本網網站、Facebook專頁或YouTube頻道觀看，

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8月3日 嘉賓：Airstar天星銀行替任行政總裁姚文松

虛擬銀行（Virtual Bank）市場係點？天星銀行Airstar姚文松現身說法（有片）

7月27日 嘉賓：南方東英資產銷售及產品策略部副總裁李雪恒

金價創新高 A股健康牛 南方東英李雪恒教路ETF部署策略（有片）

7月20日 嘉賓：萊坊執行董事林浩文

移民潮殺到 英澳買樓點做好？萊坊林浩文分享海外置業攻略（有片）

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