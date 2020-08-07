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環球大放水 投資新部署 《ET財智TALK》名家齊集助你早着先機

理財學堂 11:05 2020/08/07

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環球大放水，美滙指數低處未算低，歐元、英鎊及金價等商品外滙價格則勢如破竹，疫市如何把握投資機會？《ET財智TALK》8月10日（周一）晚上8點將有艾德證券期貨董事總經理陳健豪擔任嘉賓，與主持顧芷筠（Debby）和你解讀財經市場最新形勢，Mark低時間，屆時可到本網網站、Facebook專頁YouTube頻道觀看，

重溫過往內容

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8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

欄名 : ET財智TALK

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