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【金價走勢】黃金強美元弱　最終能否挑戰美元霸權？

理財學堂 16:45 2020/08/05

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【金價走勢】黃金強美元弱　最終能否挑戰美元霸權？

美元弱勢持續，相反，黃金被受追捧，刺激金價走勢強勁，令市場再次思考美元的地位最終會否被取代。然而，黃金足以取代美元嗎？哪種資產才最有力挑戰美元長久以來的霸權地位？

高盛：美元地位正被黃金蠶食

早前美資大行高盛加入唱淡美元行列，直指美元地位或許正被黃金蠶食。

高盛看淡美元的理據，主要指向美國政府財赤不斷膨脹，儲局大放水並傾向接受通脹上升，以至地緣政治對立、國內社會不穩及疫情繼續肆虐，都令美元壓力有增無減。

外滙專家盧楚仁：美元有貶值壓力　惟不會被取代

至於黃金最終會否取代美元地位，資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁則認為沒有可能。歷史上的確出現過黃金取代白銀的地位；而二次大戰後，美元也取代了英鎊的國際貨幣單位地位。不過，人們始終不可能帶着黃金去以物易物的。

盧楚仁認為，可能取代美元的只會是鈔票，而唯一有輕微機會取代美元的只有歐元。不過，歐盟趨向分裂，不少歐盟成員國的人民傾向離開歐盟甚至歐元區，反而有專家質疑，歐元仍可存在多久。

因此，雖然美元短期有貶值壓力，但盧楚仁相信美元不會被取代。

【美元與黃金的詳盡分析：按此（收費文章）】

【美元倘爆危機　手持美元怎麼辦？按此


 

欄名 : 理財學堂

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