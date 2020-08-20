【金價走勢】金價見頂？ 一覽大行黃金目標價（更新部份目標價）

近日黃金價格回吐，每盎司最新報1938.3美元。黃金價格牛市未見消退，有大行對金價的目標價甚為進取，最牛更看好3,000元目標價。

RBC Capital Markets

認為黃金有40%的機會突破3,000美元。

BofA Global Research

預計金價有望在未來18個月再升50%至3,000美元水平。策略師Michael Widmer稱，一旦美元指數跌至90、美國10年期國債收益率下跌至-2%，金價將升至2,500美元；若美滙指數下挫至85、實際利率觸及-1.75%，金價也會到達這一水平。

美國銀行

美國銀行指出，「經濟產出快速萎縮會大幅推升財政支出，央行資產負債表規模也會倍增，法定貨幣可能承壓，投資者將把目光轉向黃金。」上調未來18個月黃金目標價至每盎司3,000美元。

瑞士亞洲資本

董事總經理Juerg Kiener看好黃金，預估金價將上升至2,834美元。

瑞信

瑞信指，美國十年期國債的債息與通脹息率仍呈負數，美元走勢刺激黃金的需求，大規模的財政及貨幣政策亦刺激通脹預期，預期明年可見2,500美元。

花旗

花旗調高金價目標價，預計三個月後升至每盎司2100美元，在未來6至12個月升至每盎司2,300美元。他們指出，ETF投資者資金創紀錄的流入速度、美元走軟等是黃金的主要推動因素。

高盛

上調黃金目標價由2,000美元至2,300美元。領導的高盛分析師團隊的Jeffrey Currie預料，美元需求疲弱，加上美國政府的債務創下新高紀錄，對美元作為全球儲備貨幣的地位能否長期存在的擔憂開始浮現，黃金應可從中受惠。

澳新銀行

將6至12個月目標價提高至每盎司2,300美元。

Blue Line Futures

首席市場策略師Phillip Streible指出，金價回落即有買盤湧入，黃金市場的動能依然相當強勁，許多投資者還在尋找買入機會，金價短期內將繼續以2,200美元為目標。

瑞銀

瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，金價今年目標維持每盎司2,000美元不變，但短期內，如果地緣政治緊張局勢加劇，不排除衝高至2,300美元。

法國巴黎銀行

財富管理分析師Garth Bregman維持2,000美元的目標。

荷蘭銀行

貴金屬策略師Georgette Boele維持目標為1,900美元，2021年底的目標為2,000美元。

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責任編輯︰陳啟昌

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