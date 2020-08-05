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【金價走勢】金價上破2,000大關 下一目標係幾多？ 一覽大行黃金目標價

理財學堂 17:11 2020/08/05

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黃金價格持續上升，每盎司更突破2,000美元大關，最新報約2,038.9美元。金價進入牛市，部份大行調高黃金目標價，最牛更看好黃金3,000元目標價。

美國銀行

美國銀行指出，「經濟產出快速萎縮會大幅推升財政支出，央行資產負債表規模也會倍增，法定貨幣可能承壓，投資者將把目光轉向黃金。」上調未來18個月黃金目標價至每盎司3,000美元。

高盛

上調黃金目標價由2,000美元至2300美元。領導的高盛分析師團隊的Jeffrey Currie預料，美元需求疲弱，加上美國政府的債務創下新高紀錄，對美元作為全球儲備貨幣的地位能否長期存在的擔憂開始浮現，黃金應可從中受惠。

瑞銀

年底目標價為2,000美元。

花旗

花旗表示，各國推行寬鬆貨幣政策，加速美元貶值和通脹，從而推動金價，加上今年流入黃金ETF的資金續創新高，可見投資者在黃金資產的配置正在增加，看好金價可於今年內見2,000美元。

澳新銀行

將6至12個月目標價提高至每安士2,300美元。

法國巴黎銀行

資產管理公司的佈雷格門（Garth Bregman）維持2,000美元的目標。

荷蘭銀行

貴金屬策略師波爾（Georgette Boele）維持目標為1,900美元，2021年底的目標為2,000美元。

點解黃金愈升愈有，了解原因按【下一頁

如樣投資立黃金，按【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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