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【金價走勢】金價升勢強　轉吼白銀有何途徑？（二）

理財學堂 13:35 2020/08/05

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【金價走勢】金價升勢強　轉吼白銀有何途徑？（二）

黃金是較多人認知的貴金屬，美滙弱金價上，黃金價格上升，令黃金再次成為避險投資追捧對象。除黃金之外，有分析師亦建議可留意白銀。那麼，投資白銀有何途徑？

繼上文後，以下羅列另外5種白銀投資的方法給大家參考：

6.銀礦商股票

【優點】提供資產增值的機會；投資基於對銀礦公司的盈利預期；可期待的股息收益。

【缺點】銀礦商盈利的前提是白銀需求大幅增加，也跟大盤有關，因此需要投資者有一定的股票投資知識。

7.銀元券與存儲賬戶

【優點】高流動性；價格便宜；沒有儲存風險；價格公開；以美元淨值計價。

【缺點】只有特定的幾個交易日可以提取白銀。

8.白銀定投

【優點】每次定投最小可低至100美元；佣金費用較低；高流動性；沒有存儲費用。

【缺點】投資者並不是真正擁有實物白銀。

9.白銀期貨

【優點】更傾向於投機需求；具槓桿效應；流動性高；價格公開公平；不進入交割的話，不需要承擔實物白銀的儲存風險。

【缺點】有一定交易限制；屬於高風險投資；需要專業的投資技能。

10.白銀期權

【優勢】投機需求；槓桿效應；高流動性；沒有儲存風險；風險比較確定(期權金)

【劣勢】有一定的交易局限性，流動性較低，並且要承擔較高的風險。 要求投資者擁有專業的投資技能。

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欄名 : 理財學堂

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