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【白銀價格】散戶挾淡倉戰綫延伸至白銀　投資白銀有何途徑？

理財學堂 11:31 2021/02/02

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【白銀價格】散戶挾淡倉戰綫延伸至白銀 投資白銀有何途徑？

挾GameStop（美：GME）淡倉的美國散戶團體「WallStreetBets」，轉戰白銀市場。消息觸發白銀價格及相關概念股大漲，白銀期貨最新報每安士28.32美元。市場聚焦白銀表現，投資者若有意投資白銀，有何途徑？

由於投資白銀未及黃金普遍，大部份本港的金行都不會提供實物白銀交易，如要投資白銀，其中一種方法就是投資於追蹤白銀價格的ETF，當中美國上市的iShares Silver Trust （美︰SLV）是以實物持有的方式複製白銀價格，是全球成交量最大的白銀ETF。另外，進取的投資者，可選擇2倍槓桿的白銀ETF，ProShares Ultra Silver（美︰AGQ），但要留時當中長時持有的風險。

以下羅列10種白銀投資的方法給大家參考：

1.白銀ETF－追蹤白銀的市場交易基金

【優點】假如投資者希望直接投資實物白銀，但是又不想支付保險、檢驗、保管等相關費用，ETF是一個不錯的選擇。 ETF投資有點類似於股票，投資者可以買入ETF的份額來擁有銀條。

【缺點】由於ETF是追踪白銀的波動，因此ETF的價值會跟隨銀價波動。 需要投資者對白銀走勢有較佳的分析能力。 並且從過去的走勢看，白銀價格比黃金價格更具波動性，因此風險更大。

2.投資性實物銀條

【優點】白銀具貨幣屬性，投資性實物銀條的溢價少，可以根據實時的市場報價套現。可作為國際支付手段，市場報價公開透明。

【缺點】必須小心安全地保管；若沒有相關的回購條款，或者是跨機構回購，賣出時需要經過檢驗，並承擔相關費用；無利息收益。

3.銀幣

【優點】投資門檻低，大約10美元就可以投資；體積小方便儲存（相對銀條來說）；兌換現金方便；運輸方便；國際支付手段；公開的市場報價。

【缺點】必須小心安全地保管；沒有利息收入；高於銀條的溢價。

4.收藏性銀幣

【優點】有收藏增值潛力；體積小方便儲存（相對銀條來說）；運輸方便。

【缺點】類似於銀幣，但是不容易套現，除非是非常著名的公司生產的獎章。

5.白銀共同基金

【優點】不少共同基金提供投資白銀與貴金屬相關的投資項目，幫助投資者達到分散投資的目的。

【缺點】盈利的前提是白銀需求大幅增加；需要投資者有一定的股票基金投資知識。

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