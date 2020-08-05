調查：疫情下港人有意加購保險 近5成人積蓄不足應付半年開支

新冠肺炎全球大流行，改變了不少人的生活習慣，更提升了人們對健康的關注。宏利一項最新調查顯示，48％的受訪港人有意加購保險，增加個人保障。此外，調查也顯示，港人在疫情下更頻密地檢視和管理個人財務，惟有近5成的受訪者表示，一旦失去收入，手頭積蓄不夠維持半年的開支。



《宏利亞洲康健調查》涵蓋中國内地、香港、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南8個市場的2,400位持有保單的人士，當中包括香港的300位受訪者。調查了解當前疫情對各地經濟、個人財富以及投保習慣的長期影響。



48％港人有意加購保險



疫情下增加了人們對投保保險的意欲，亞洲區内有62％已擁有保險的受訪者表示，有意在未來6至18個月內購買新的保險產品。相對於亞洲其他市場（例如印尼或菲律賓），即使香港擁有相當高的投保率，有48％的受訪者仍表示有意進一步購買保險。本港受訪者有意投保的首三類保險產品分別為危疾（17％）、住院保險（17％）及康健保險（19％）。



此外，本港受訪者當中有35％表示已找到提升身體健康的方法，另有31％開始跟進自己的心理健康狀況，可見健康意識正在不斷提升。



近5成受訪者積蓄不足應付6個月開支



除了渴望更健康外，本港受訪者當中有34％表示疫情期間，他們比以往更頻密地檢視和管理個人財務，而大部分表示未來18個月内持續，當中有不少人的個人理財是透過網上渠道進行。值得注意的是，有46%的本港受訪者表示一旦失去主要收入來源，手頭積蓄不夠維持6個月的開支。





責任編輯：李瑩