▲ 疫市如何保持慳錢習慣 專家教你3大貼士

面對新冠肺炎疫情及環球經濟衰退，不少打工仔收入大減，甚至失去工作，如果無法開源，節流就變得相對重要。財務教練Lacey Langford早前在《早安美國》分享，如何在疫情保持慳錢的習慣。

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1. 改變生活方式

在疫情期間，不少人減少外出，令飲食、購物及旅行開支大減，Langford指，不要把它視為是一個短暫情況，甚至是永久改變生活方式的一個契機。

透過今次的疫情，大家可以重新檢視自己的消費習慣，藉此了解自己的必要支出及非必要支出，或許你會發現健身會籍可能變得不太重要，因為在家也能做運動。如果你對現時的生活方式不太抗拒，或許可考慮永遠改變個人的生活方式，省回一筆開支。

Langford更建議，可以列印出疫情前的銀行帳單，將不同的開支分類，包括必要開支及在外出活動開支等，再比較之前及現時的支出，就可以得知自己在疫情下哪些開支省下了，再評估這筆費用是否可以節省。

2. 建立儲蓄計劃

訂立儲錢目的是培養良好財務習慣的重要方法，Langford認為，如果積蓄沒有任何目的，可能會很輕易就花掉，相反有了目標，花錢時就會三思而後行，做出更明智的決定。

3. 避免出現「獎勵自己」的習慣

不少人都有「獎勵自己」的心態，尤其是當完成一個目標、或都辛苦工作之後。不過，疫情是一場持久戰，如果大家抱着這樣的心態，認為這段時間很努力慳錢，需要獎勵一下自己，就可能得不償失。Langford亦認同，怎樣花錢是大家的權利，但重點是如何令這筆錢花得有價值。

Langford建議大家可以趁現時預留一筆錢用來買新衣服、外出吃飯或進行其他活動。這也不失為在疫情完結後獎勵自己的一種方法。



責任編輯：曹佩鈞