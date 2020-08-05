▲ 【名錶保險】遇劫受傷有咩保險賠？擔心名錶被劫有咩保險可投保？ -

昨日一名男子在港鐵交收名錶時遇劫，遭匪徒用刀及伸縮棍襲擊，浴血重傷。上月亦有一名男子在天水圍被劫走名錶。若因遇劫而身體有所損傷，有哪些保險可理賠？擔心被劫名貴財物有損失，又有哪些保險可提供保障？

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個人意外保 保障遇劫所致醫療開支

一般人到外地旅遊時，都是購買旅遊保險，保障在外地遇到的意外事件，例如是航班延誤、財物損失及醫療開支等。至於在香港遇上的意外事件，而導致身亡、傷殘及受傷等，則受個人意外保險保障。以蘇黎世「樂在人生」個人意外保險計劃為例，為受保人因乘搭公共交通工具、遇劫或天災等意外提供保障，計劃A及計劃B分別為保單每年每次意外的醫療費用，提供最高15,000元及30,000元的賠償。

若遇上較嚴重的意外導致永久傷殘甚至不幸死亡，該保險計劃更會提供一筆過的賠償可協助應付供樓、交租、照顧子女或供養父母等開支。此外，該計劃的免費附加保障為受保人遇意外引致的衣服及個人物品的損失提供保障，最高賠償額為3,000元。

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擔心名錶被劫 有咩保險買？

上月一名男子於天水圍被4名匪徒施襲，並被搶走價值160萬元名錶，他受訪時提到，沒有為名錶購買保險，直言「真係好慘」。不少人會為家居購買家居保險，保障家居遇爆竊、火災及天災等的損失，其實不少家居保險也會為家居以外所遭遇財物損失提供自選保障，惟賠償額各有高低。

以安盛「卓越」豐盛優居樂的家居保險為例，若貴重財物因家居被爆竊而有損失，每件貴重物品提供5,000元至10,000元的賠償限額。至於在家居以外的地方遇劫，則是全球個人財物的自選保障，為每件貴重物件提供3,000元的賠償限額。

而泰加保險的家居保險，也設有全球性個人財物及貴重物品的自選保障，保障保障受保人及／或家庭成員的個人已申報財物及貴重物品於限制地區內發生的損失或損毀，有關指定項目的賠償額，按申報金額提供，並需為每宗事故自負250元。

有家居保險更為受保人家中名貴收藏品較高賠償額的保障，保誠的「名家寶」，為家居內的工藝品、古董及名畫等損失，提供高達10萬元的賠償額；至於家居內的珠寶及手錶，則設每件5萬元的最高賠償額。計劃也涵蓋全球個人財物保障，為在香港及外地地發生事故而損失的個人財物，提供每件5萬元的最高賠償額。

若有意為心愛的貴重物品，例如名錶及名牌手袋等選擇額外的保障限額，可向各保險公司查詢有否提供有關方案。

責任編輯：李瑩

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