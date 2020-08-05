【收息股】港燈、電能、長建、煤氣　邊隻息率最吸引？買股收息仲有呢隻（附股息率比較）

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【滙豐不派息】滙豐取消派息 4大內銀股高息更吸引
買股收息，公用股都會是選擇之一。論公用股，較多捧場客的包括港燈 （02638） 、電能 （00006） 、長建 （01038） 、煤氣 （00003） 等。除此之外，買收息股還有其他選擇嗎？
煤氣減派紅股 令股價受壓
公用股之一的煤氣，今年以來股價下跌近3成，令不少投資者感到失望。財務策劃師唐德玲指，煤氣減少派發紅股，令該股股價有壓力是意料之內。
就算不談煤氣「少派紅股」的特殊情況，其他公用股如電能實業及長江基建，也好不了很多。
以商業信託形式上市的『公用股』表現不錯
反而以商業信託形式上市的『公用股』，股價表現不錯，如港燈和香港電訊 （06823） 。
唐德玲指，商業信託與公用股的最大分別是，只要它們賺錢，就必須派息，而且要派至少9成可分派利潤。在今時今日的低息期，這是很吸引的。
食住「宅經濟」 香港電訊受疫情影響較微
在這類公用類的商業信託中，香港電訊有點特別，因為它是提供流動通訊和上網服務的。
而且，香港電訊的商業模式是月費計劃，不像電力公司或煤氣公司，以實際用量收費。所以，香港電訊在經濟低潮時所受的影響較細，或影響會延後才出現。
再者，現在大部分人都在家工作，那就更需要上網，所以香港電訊算是『宅經濟股』。
論息率，香港電訊也是各類公用股最高的。
|股份
|31/12/19股價（元）
|現價約（元）
|表現
|股息率
|香港電訊 （6823）
|10.98
|11.58
|5%
|6.08%
|港燈 （2638）
|7.68
|8.01
|4%
|3.91%
|中華電力 （0002）
|81.9
|73.65
|
-10%
|4.19%
|電能 （0006）
|57
|43.2
|-24%
|6.46%
|領展 （0823）
|82.5
|61.2
|-26%
|4.68%
|長江基建 （1038）
|55.45
|
40.65
|
-27%
|6.04%
|中華媒氣
|15.22
|11.1
|-27%
|3%*
*媒氣除了派息外，最新還有20送1紅股
#資料來源︰彭博
欄名 : 收息攻略