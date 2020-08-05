【收息股】港燈、電能、長建、煤氣　邊隻息率最吸引？買股收息仲有呢隻（附股息率比較）

▲ 【收息股】港燈、電能、長建、煤氣 邊隻息率最吸引？買股收息仲有呢隻

買股收息，公用股都會是選擇之一。論公用股，較多捧場客的包括港燈 （02638） 、電能 （00006） 、長建 （01038） 、煤氣 （00003） 等。除此之外，買收息股還有其他選擇嗎？

煤氣減派紅股 令股價受壓

公用股之一的煤氣，今年以來股價下跌近3成，令不少投資者感到失望。財務策劃師唐德玲指，煤氣減少派發紅股，令該股股價有壓力是意料之內。

就算不談煤氣「少派紅股」的特殊情況，其他公用股如電能實業及長江基建，也好不了很多。

以商業信託形式上市的『公用股』表現不錯

反而以商業信託形式上市的『公用股』，股價表現不錯，如港燈和香港電訊 （06823） 。

唐德玲指，商業信託與公用股的最大分別是，只要它們賺錢，就必須派息，而且要派至少9成可分派利潤。在今時今日的低息期，這是很吸引的。

食住「宅經濟」 香港電訊受疫情影響較微

在這類公用類的商業信託中，香港電訊有點特別，因為它是提供流動通訊和上網服務的。

而且，香港電訊的商業模式是月費計劃，不像電力公司或煤氣公司，以實際用量收費。所以，香港電訊在經濟低潮時所受的影響較細，或影響會延後才出現。

再者，現在大部分人都在家工作，那就更需要上網，所以香港電訊算是『宅經濟股』。

論息率，香港電訊也是各類公用股最高的。

股份 31/12/19股價（元） 現價約（元） 表現 股息率 香港電訊 （6823） 10.98 11.58 5% 6.08% 港燈 （2638） 7.68 8.01 4% 3.91% 中華電力 （0002） 81.9 73.65 -10% 4.19% 電能 （0006） 57 43.2 -24% 6.46% 領展 （0823） 82.5 61.2 -26% 4.68% 長江基建 （1038） 55.45 40.65 -27% 6.04% 中華媒氣 15.22 11.1 -27% 3%*

*媒氣除了派息外，最新還有20送1紅股

#資料來源︰彭博