▲ 【收息股】港燈、電能、長建、煤氣 邊隻息率最吸引？買股收息仲有呢隻

買股收息，公用股都會是選擇之一。論公用股，較多捧場客的包括港燈（02638）、電能（00006）、長建（01038）、煤氣（00003）等。除此之外，買收息股還有其他選擇嗎？

煤氣減派紅股 令股價受壓

公用股之一的煤氣，今年以來股價下跌近3成，令不少投資者感到失望。財務策劃師唐德玲指，煤氣減少派發紅股，令該股股價有壓力是意料之內。

就算不談煤氣「少派紅股」的特殊情況，其他公用股如電能實業及長江基建，也好不了很多。

以商業信託形式上市的『公用股』表現不錯

反而以商業信託形式上市的『公用股』，股價表現不錯，如港燈和香港電訊（06823）。

唐德玲指，商業信託與公用股的最大分別是，只要它們賺錢，就必須派息，而且要派至少9成可分派利潤。在今時今日的低息期，這是很吸引的。

食住「宅經濟」 香港電訊受疫情影響較微

在這類公用類的商業信託中，香港電訊有點特別，因為它是提供流動通訊和上網服務的。

而且，香港電訊的商業模式是月費計劃，不像電力公司或煤氣公司，以實際用量收費。所以，香港電訊在經濟低潮時所受的影響較細，或影響會延後才出現。

再者，現在大部分人都在家工作，那就更需要上網，所以香港電訊算是『宅經濟股』。

論息率，香港電訊也是各類公用股最高的。

▲ 香港電訊的往績息率較其他公用股高。