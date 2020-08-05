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Tsuta蔦拉麵堂食外賣買1送1 譚仔三哥外賣自取$3加購飲品

消費錦囊 07:00 2020/08/05

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Tsuta蔦拉麵：堂食外賣買1送1

即日起，Tsuta蔦拉麵推出堂食及外賣買1送1優惠，優惠不能其他優惠卷共同使用。

地址：尖沙咀海港城港威商場地下G111鋪
營業時間：早上11時至晚上8時

2、譚仔三哥米線外賣自取：$3加購飲品

即日起，凡惠顧譚仔三哥米線外賣自取，有半價加購一人小食的優惠外（優惠價$6買青瓜或雲耳 / $9買豬耳或豬脷)，更可以$3加購飲品。優惠適用於譚仔三哥全綫分店，並全日適用。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟及飲品一杯。

3、7-Eleven：7-SELECT鮮果汁$50/5支

由即日起至8月6日，7-Eleven自家品牌7-SELECT鮮果汁系列推出$50／5支優惠，包括鮮榨橙汁、鮮雜莓汁、鮮西瓜汁、鮮榨西柚汁、鮮奇異果汁、鮮榨芒果汁、巨峰提子汁、鮮甘筍蘋果汁。所有價格以個別店舖為準。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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