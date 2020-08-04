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【美元走勢】美元弱勢料持續　買美股或跑輸其他市場

理財學堂 17:17 2020/08/04

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【美元走勢】美元弱勢料持續　買美股或跑輸其他市場

美元弱勢持續，買美股或會跑輸其他市場。短綫而言，投資者買美國國債，或避險買金，可以是另外的投資選擇。長遠而言，美元走勢仍受制美國經濟的影響，包括新冠肺炎疫情對美國經濟構成的衝擊。

隨著美國聯邦政府的失業救濟金於上周五（7月31日）到期和預期疫情的發展，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper指，美元弱勢在短期內可能會持續，美國股市有機會稍為跑輸其他地區。

美國失業救濟計劃到期　對美國本土經濟有影響

美國失業救濟計劃於上周五到期，標誌著許多美國人未能再獲得聯邦失業救濟金。景順本來已經開始看到經濟數據停滯不前，而因著許多家庭失去福利，８月份的數據可能會更差。

然而，美國參議院似乎仍未能就財政刺激措施達成共識；倘若能落實措施，這將會是一項少有能夠解決美國所有燃眉之急的政策，包括對州政府和地方的資金資助。

同時，如果美國的學校重新開展面授課堂，Kristina Hooper擔心這會使第二波疫情轉趨嚴重，可能導致許多美國人回到「自我隔離」的狀態。

料美國７月份美國就業報告令人失望

他預計，美國經濟將與疫情持續改善的大多數主要經濟體短期脫鈎。最近的經濟數據也證明了這一點。上週美國首次申領失業救濟金人數在連續15週錄得下降後，出現連續兩週的上升趨勢，他亦預計７月份美國就業報告會同樣令人失望。

以上事情都顯示美元弱勢在短期內可能會持續，而美國國債和黃金可能會繼續受市場追捧。

美股或跑輸其他市場　惟科技股獲看好

Kristina Hooper認為美國股市可能會稍為跑輸其他地區。但是，迄今為止所公布的企業盈利仍然正面，這對美國股票來說應該是略為正面的消息。而更重要的是，美國股市和其他風險資產均有著美聯儲的政策支持。

如果經濟數據確實轉弱而美國的疫情又未有得到有效控制，他預期長期增長型股票，尤其是科技領域的股票將跑嬴大市。

經濟若有起色　週期性股票主導大市

但是，經濟數據一旦再開始有顯著改善或有有效的疫苗推出時，週期性股票將會迅速主導大市，市場對避險資產類別如國債和黃金的熱情會減退。而這可能會在不久的將來發生。

欄名 : 理財學堂

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