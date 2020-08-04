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Loafers輕便隆重兩皆宜　穿著時有不能犯的禁忌

博客 23:58 2020/08/04

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縱使男裝鞋款沒有女士們那麼多選擇和花巧，但作為之前為大家介紹過的Derby和Monkstraps皮鞋後，今天所介紹的Loafers可說是輕便隆重兩皆宜的款式。

Tassels Laofers鞋款較為隆重，但仍然並不適合商務用途。（網上圖片）

留意在云云皮鞋中，只有loafers可以不穿襪子，當然現在可以穿船襪，感覺更乾淨。（網上圖片）

要追溯Loafers的歷史，最早它出現於30年代的美國，因為設計上沒有鞋帶，所以感覺就如穿上拖鞋一樣非常方便，直接加速了它的普及性和奠定日後便服鞋的設計模式。

來自美國的鞋履品牌Alden，有正宗的Penny Loafers供應，有黑和啡可供選擇。（$6,500/圖片由Tassels提供）

70、80年代當年Gucci還未好像現在般成為風頭躉的時候，就是靠這一款horse-bit loafers以此續命。（$6,500/網上圖片）

至於Loafers緣何大熱？還不得不提50年代的美國，當時Ivy League（長春藤大學聯盟）的學生將它視作指定的校園鞋履，他們會將一枚便士放入鞋面的皮革孔內，希望藉此帶來好運，成為今天大家稱這一類型鞋款為Penny Loafers的主要原因。

英國皮鞋品牌素來以耐穿見稱，Crockett & Jones的whisky色tassel loafer來得與別不同。（$6,800/圖片由Tassels提供）

Loafers經過歲月的改良，由從前的圓頭改為鞋身更為修長。（$6,500/圖片由GUCCI提供） 

時至今日，Loafers款式當然不只有以上款式，不少品牌在鞋面加上流蘇，甚至以絲絨製作鞋身，令Tassel Loafers可以出席隆重場合，但有一點要留意的是縱使它如何名貴，在一般的情況下，Tassel loafers和Penny Loafers並不納入商務性穿著的範疇內，這一點是永遠不變的事實。
產品查詢：GUCCI（2246 9331）、Tassels（2789 9911）

撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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