Loafers輕便隆重兩皆宜　穿著時有不能犯的禁忌

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【找卡數】還Min Pay嘅人少咗？可能只係錯覺……
縱使男裝鞋款沒有女士們那麼多選擇和花巧，但作為之前為大家介紹過的Derby和Monkstraps皮鞋後，今天所介紹的Loafers可說是輕便隆重兩皆宜的款式。
要追溯Loafers的歷史，最早它出現於30年代的美國，因為設計上沒有鞋帶，所以感覺就如穿上拖鞋一樣非常方便，直接加速了它的普及性和奠定日後便服鞋的設計模式。
至於Loafers緣何大熱？還不得不提50年代的美國，當時Ivy League（長春藤大學聯盟）的學生將它視作指定的校園鞋履，他們會將一枚便士放入鞋面的皮革孔內，希望藉此帶來好運，成為今天大家稱這一類型鞋款為Penny Loafers的主要原因。
時至今日，Loafers款式當然不只有以上款式，不少品牌在鞋面加上流蘇，甚至以絲絨製作鞋身，令Tassel Loafers可以出席隆重場合，但有一點要留意的是縱使它如何名貴，在一般的情況下，Tassel loafers和Penny Loafers並不納入商務性穿著的範疇內，這一點是永遠不變的事實。
產品查詢：GUCCI（2246 9331）、Tassels（2789 9911）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌