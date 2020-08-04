▲ 【滙豐控股】滙豐上調信貸損失有啟示 小心「第三次金融危機」山雨欲來

滙豐（00005）業績公布後翌日，滙豐股價今日開市後即創新低，低見32.1元。滙豐股價表現固然令投資者關注，但更重要的是，滙豐上調其全年預期信貸損失！作為歐洲銀行一哥，滙豐亮起這盞紅燈，或意味「第三次金融危機」正悄悄步近。

滙豐貴為歐洲銀行一哥 也是危機來臨前哨兵

滙豐穩坐歐洲第一大銀行交椅的江湖地位，每一個「動作」都有其啟示。2007年初，滙豐是首個發出次貸危機預警的銀行；2009年初，滙豐「世紀供股」應對新監管要求，似乎總是表現出在劇變來臨前做出果斷反應的「吹哨人」潛質。

滙豐最新調升全年預期信貸損失由首季時的70億至110億美元，到80億至130億美元，或是又一警世紅燈。

多家銀行為信貸損失作大幅撥備

無獨有偶，評級機構標普上月同預計，疫情大流行或令全球銀行全年錄得信貸損失1.3萬億美元，為去年的逾兩倍。 事實上，做出大手撥備的遠不止獅子行一家，單看第二季，摩通、富國、花旗、美銀分別撥備了104.7億美元、84億美元、79億、51億美元。

至於內銀，五大行首季信用減值損失最大增幅僅一成多，但銀保監上月初就指，必須做好不良貸款可能大幅反彈的應對準備。 據官方數據，內銀6月底不良貸款餘額3.6萬億元人幣，不良率2.1%；但須知，在包商銀行去年遭政府接管前，其2015年底的債券募集說明書顯示，該行經營穩健，不良率僅為1.6%。 面對疫情反彈、利率走低、地緣政治風險、市場波動加劇……

滙豐祈耀年：目前環境高度不可預測

獅子行行政總裁祈耀年（Noel Quinn）說：「目前的環境仍具高度不可預測性（hugely unpredictable）」可謂當下的金玉良言。

計好財務風險條數、及時鎖定投資利潤，應是似近還遠的「第三次金融危機」來臨前的穩陣之選。

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