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【膠樽回收】膠樽有價！回收1個膠樽回贈1毫現金+捐贈1毫（附回收地點）

日常開支 16:21 2020/08/04

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【膠樽回收】膠樽有價！回收1個膠樽回贈1毫現金+捐贈1毫（附回收地點）

為支持環保，香港太古可口可樂公司於8月3日起推出「嘟一嘟･樂意收」的新階段飲品膠樽環保回收及教育計劃，牛奶公司集團更加入成為合作夥伴推廣社區回收。計劃現時有11個回收點，回收一個膠樽可獲1毫。

【延伸閱讀】牛奶公司推新獎賞計劃yuu　消費1元賺1分　超過2000間商戶可儲分

智能飲品膠樽收集機可接受不限品牌、容量由330毫升至2公升的飲品膠樽，回收過程中將掃描膠樽上條碼以蒐集相關資料數據作統計分析之用，再經壓縮處理後，由認可回收商統一妥善回收處理。

此計劃在本港不同地區提供智能飲品膠樽收集機，市民回收膠樽後，可即時以八達通卡回贈0.1元，計劃同時會捐贈0.1元作環保教育用途。而每張八達通卡每日最多可從智能飲品膠樽收集機回收10個飲品膠樽。

地點 收集機營運時間
中環中心 因疫情暫時停用
Market Place by Jasons（山頂） 每日24小時
鰂魚涌太古坊 星期一至五 0900-1800
星期六 0900-1300
星期日及公眾假期暫停服務
九龍塘又一城 每日 24小時
旺角The Forest 每日1030-2230
九龍灣MegaBox惠康 每日0900-2100
荃灣南豐紗廠 每日1100-2200
沙田宜家家居 每日1000-2100
將軍澳廣場 每日1000-2200
屯門 V City 每日1000-2200
東涌東薈城 每日24小時

計劃詳情

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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