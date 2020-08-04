▲ 【膠樽回收】膠樽有價！回收1個膠樽回贈1毫現金+捐贈1毫（附回收地點）

為支持環保，香港太古可口可樂公司於8月3日起推出「嘟一嘟･樂意收」的新階段飲品膠樽環保回收及教育計劃，牛奶公司集團更加入成為合作夥伴推廣社區回收。計劃現時有11個回收點，回收一個膠樽可獲1毫。

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智能飲品膠樽收集機可接受不限品牌、容量由330毫升至2公升的飲品膠樽，回收過程中將掃描膠樽上條碼以蒐集相關資料數據作統計分析之用，再經壓縮處理後，由認可回收商統一妥善回收處理。

此計劃在本港不同地區提供智能飲品膠樽收集機，市民回收膠樽後，可即時以八達通卡回贈0.1元，計劃同時會捐贈0.1元作環保教育用途。而每張八達通卡每日最多可從智能飲品膠樽收集機回收10個飲品膠樽。

地點 收集機營運時間 中環中心 因疫情暫時停用 Market Place by Jasons（山頂） 每日24小時 鰂魚涌太古坊 星期一至五 0900-1800

星期六 0900-1300

星期日及公眾假期暫停服務 九龍塘又一城 每日 24小時 旺角The Forest 每日1030-2230 九龍灣MegaBox惠康 每日0900-2100 荃灣南豐紗廠 每日1100-2200 沙田宜家家居 每日1000-2100 將軍澳廣場 每日1000-2200 屯門 V City 每日1000-2200 東涌東薈城 每日24小時

計劃詳情

責任編輯：曹佩鈞

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