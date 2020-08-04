▲ 【恒生科技指數】「港版納指」中有哪些股份值得買 哪些要避開？

被坊間稱為「港版納指」的恒生科技指數正式推出，當中包括了30隻入選的科技企業，成分股比重最高的頭5位是「ATMXS」，即阿里巴巴 （09988） （佔8.53%）、騰訊 （00700） （佔8.52%）、美團 （03690） （佔8.33%）、小米 （01810） （佔8.11%）及舜宇光學 （02382） （佔8.02%），總共已佔41.51%。有哪些真的值得買？有哪些要避開？

【港版納指】恒生科技指數登場 入恒指國指恒生綜指有何分別？邊類股份最有利？

頭5大買阿里巴巴

在現水平若要揀的話，建議可收集阿里巴巴，因為估值相對低，據S&P Capital IQ數據看，其美股（美：BABA）目前的32倍PE較過去5年平均的38倍PE低。此外，螞蟻集團將來港上市，有利阿里巴巴估值提升。

港版納指是買科技股，只是經歷過3月底起的反彈後，很多成分股已急升，不少更是處於歷史高位。因此，即使未來有港版納指的投資產品如ETF推出，建議分段買入或月供較為穩妥，否則很容易變了高位接火棒。

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5隻不應該買的成分股

今次特別想提一提，如果打算長綫投資，以下5隻成分股不應買入。

1. 中興通訊 （00763）

中興是通訊設備製造商，被視為5G概念股。按業務劃分，在2019年的收入之中，有73.4%做運營商網絡、10.1%做政企業務、16.5%做消費者業務。

在內地，華為及中興是龍頭，但華為在外被打壓，要回內地發展，與中興的競爭自然加大，除非政府及機構再加大投資。但在疫情下，所謂新基建會有幾大力度難料，加上經濟主調定為「內循環」刺激內需，電訊營運商應難加價，資本開支難升，對中興都會有影響。再者，5G已落實商用，投資高峰期最遲可能到明年，之後應會回落，歐美定單又可能減。在5G因素消減後，中興業績應會減弱。

2. 華虹半導體 （01347）

晶圓生產的技術難度高，所以主導市場的一直是擁有最為領先技術的如台積電等大廠。其他廠則主要是接大廠吃不掉或不接的單，又或根本非直接競爭。中芯國際 （00981） 同樣是技術落後於台積電，華虹半導體較中芯國際再次一級，每每是炒起中芯後才跟水尾。

華虹半導體2019年的收入創新高，但按年只微升0.2%。在2020年第一季，收入及持有人應佔溢利，分別按年跌8.1%及58%。據S&P Capital IQ數據，過去5年平均PE是13倍，往績PE約34倍，過去12個月PE是41倍，估值顯然偏高。

3. 鴻騰精密科技 （06088）

公司本身並非做高科技產品，主要做連接器如運用於數據中心的背板連接器、記憶卡連接器及手機接口的USB Type C連接器等，亦有幫蘋果造有綫耳機。公司在7月初發盈警指，今年首6個月的淨利潤預計由1億美元跌至2,000萬美元。

4. 恒騰網絡 （00136）

在2019年，恒騰有8成收入來自互聯網社區及相關業務。雖然有恒大 （03333） 及騰訊為股東，但互聯網基因不見得很強，而且與經濟及房地產景氣關連度高，當前未必是好投資時機。

5. 易鑫集團 （02858）

公司為互聯網汽車金融交易平台。在2019年，收入按年增長5%，經調整淨利潤為4.4億元人民幣，按年升27%。不過，易鑫早前已發盈警指，今年上半年淨虧損會介乎9億至11億元人民幣，原因是收入減少及撥備增加。相信經營環境短期難大幅好轉。

港版納指能否改變港股投資格局未知，但科技增長股不一定是成分股，而成分股也不一定是好股，大家要小心篩選。

（筆者持有阿里巴巴）

（節錄）

【全文︰「港版納指」出台 哪些股可買或要避？】

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