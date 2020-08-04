▲ 淨係還Min Pay嘅人少咗？可能只係錯覺……

華田在之前的專欄分享了信用卡的Receivables（應收帳項）由2002年的600億穩步上升至近年的1,200億，但Rollover卻停滯不前了整整15個年頭，此消彼長下Rollover %（即每1元Receivable有多少是生息的）由50%徐徐跌至20%，信用卡利息市場已走至日落黃昏之地。

華田下一步要問的問題是，消失了的30% Rollover（即大概360億元）有可能去了哪裏呢？純綷信用卡客戶已學會乖乖準時每月還Full payment嗎？本文會嘗試提出一些答案。

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信用卡的3類人

簽帳後的客人一般會被銀行歸類至3個類別：

1. 每月乖乖還清欠款Full payment，一般會被稱為Transactor，他們只為銀行帶來交易手續費收入，可謂聊勝於無的一群。

2. 每月只還Min pay以上但又不清還卡數，並把欠款（即Rollover）帶至下月的，一般會被稱為Revolver，他們為銀行帶來鉅額利息收入，是信用卡業務的美味主菜。

3. 每月連Min pay也不還（或者根本還不起），並從人間蒸發、或乾脆破產賴帳的，一般被稱為Delinquent，他們的欠款會被歸類為Charge-off，即銀行宣布已相信無法追回的貸款，是借貸業務的成本之一。

這裏可以看到，Transactor每月清還所有卡數，是財政狀況最佳的一群；Revolver明知每月利息高昂，但每月仍只能（仍能）清還Min pay，財政狀況不佳但還未到山窮水盡之地；Delinquent則是已宣布投降的一群，財政狀況經已崩潰，是銀行的眼中釘。

說了那麼多，華田想說透過認識Delinquent，我們或者可以先回答一個問題：

Revolver是根本少了，還是只是走了？ 是客戶都已洗心革面，根本地明白到過度借貸 / 消費是邪惡的行為，令Rollover市場步入黃昏（故曰「少了」）嗎？還是Revolver是透過獲得利息較低的資金來清還利息較高的Rollover，所以從信用卡市場消失（故曰「走了」）呢？

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Revolver是根本少了，還是只是走了？

華田繼續利用之前專欄所使用的圖示，多加了Charge-off %的數據（左軸紅綫──即每1元Receivables中有多少會被定為壞帳），並保留了Rollover%（右軸藍綫──即每1元Receivables中有多少是會生息的）。

從上圖可以看到，Charge-off %（紅綫）並沒有像Rollover %（藍綫）般徐徐下降，撇除2009年的一個小頂峰外，2005年至2009年Charge-off一直徘徊於0.7%至0.8%左右，到2010至2017則輕微下降至0.4%至0.5%之間。

這代表着甚麼？

這證明了「洗心革面」並不足以完全解釋Rollover的逐漸萎縮！因為若果客戶真的是「洗心革面」導致Rollover拾級而下的話，Charge-off亦應該要以一樣的步伐下跌，甚至跌幅應遠超Rollover才對！

華田可以大膽地說，Revolver的數目根本沒有減少過，只是因為信用卡利息高昂但他們尚有財政能力，在山窮水盡之前他們已透過「私人貨款市場」獲得清還信用卡欠款的資金，金蟬脫殼從信用卡市場「走了」！

至於大家會問Delinquent不能金蟬脫殼嗎？要破產、要走佬，就代表着財政能力已非常不堪，並且手上一切的Credit都已用盡，想走但其實已沒有出口了。

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「清卡數」大行其道才是信用卡利息日暮黃昏的推手

其實「清卡數」由來已久，華田印象中在2005年左右已有該類產品（有勞指正，因為嗰時都仲未入行），當時產品名稱沒那麼明目張膽，一般稱作「結餘轉戶」（現在仍有不少銀行使用喇）。

回看上圖，2010年後紅綫系統性地下跌至0.4%至0.5%，華田記得就是大概那個時候，銀行財仔開始都瘋狂搶奪「清卡數」市場，也見證着P-loan愈做愈大、Card portfolio愈做愈細的變化；而搶奪市場的後果是：銀行風險胃納提升、申請門檻也因而降低，順度拯救了少量將被定為Delinquent的可憐人。

華田記得09/10年左右有一個名為「篤撐」的廣告很深入民心，也許戰幔就是那時爆發的了。當年另一個「我要清卡數！」的廣告也令華田印象深刻，大概就是11年左右吧。

數據的小遺憾

華田翻查了金管局的數據嘗試找出「清卡數」貸款的統計資料，結論是只找到「私人貸款」的資料，但裏面「清卡數」的比例則未能發現。

在政府任職的朋友說，大家都是「私人貸款」就沒需要分得那麼細了，說到底是「清卡數貸款」、「進修貨款」、「裝修貨款」、還是「還賭債貸款」只要是無抵押的，本質和風險都一致，其他都是Marketing啦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：信用卡閑談 （15） — 黃昏的推手】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。