▲ 【滙豐股價跌冇息派】40歲會計師將身家押注滙豐好驚驚 財策師教路點補救

滙豐（00005）股價跌又冇息派，令一眾靠買滙豐收息退休的投資者苦惱不堪。買滙豐收息不單只是銀髪族的普遍現象，也有較穩陣的80後專業人士會買滙豐收息，為提早享受財務自由作部署。

40歲會計師冀累積資產增加被動現金流

一名40歲現職會計師，深受理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》影響，努力累積最多的資產，希望透過產生被動式現金流，可以提早享受財務自由。

相比年金計劃，他認為買股票吸引許多。股票除了收股息之外，股價也會向上升，而且股票也可以隨時的套現。所以，他謝絕坊間的一些年金計劃。

鍾情滙豐 一筆過買之餘又月供

他買了很多滙豐控股，除了一筆過買之外，還會每個月供滙豐股票。他覺得滙豐是大藍籌，給他十分安全感，而且派息率又高，是非常好的資產對象。

大批滙豐於60元買入 心驚又痛苦

可惜，他的如意算盤並沒有想像中的這麼好。原來他很多滙豐股份是在60元水平買回來的。同時近期滙豐銀行因國際政治關係，受到許多的壓力，造成了不少不明朗因素。

他十分害怕，當年那些老人家，全副身家買香港電訊股票收息的悲慘故事，結果一殼眼淚的歷史，在他身上重演。所以這段時間他的情緒十分低落，痛苦萬分。

▲ 【滙豐股價跌冇息派】40歲會計師將身家押注滙豐好驚驚 財策師教路點補救

財策師正解 勿將所有雞蛋放進一籃子

中原金融集團高級副總裁曾少雄認為，以股票作為一種產生被動現金流的資產類別，基本上是非常好的選擇。但他指出，投資者不可以忽略了對風險的控制。

若果像該名會計師一樣，全部的資產類別當中若只有股票一種，就好像把全部雞蛋放在一個籃子裏面的了。

理想投資組合 宜持有不同資產

因此，他向該名會計師解釋，為了把風險分散，除了股票之外，他應當包括不同種類型的資產於他的組合裏。因不同種類的資產，結構和性質也不同。若於組合裏有不同的資產類別，便可以把風險大大的分散。

最理想的狀態，當然係同時持有不同資產。例如，年金計劃、派息基金、股票、收息債券、物業收租及股票收息等等。

這樣財務自由的成功率便會大大提高且又安全。

【想知會計師最後怎做？瀏覽原文：優化資產組合 增進財務自由】