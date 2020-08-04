▲ 【BNO移民英國】不能做「太空人」？BNO持有人及近親需同時入境 -

英國政府早前公布英國國民（海外）護照（BNO）的擴權計劃詳情，持BNO港人及其近親明年1月起可申請「5＋1」的特別簽證，居住5年可申請定居，再居住12個月後可申請入籍。英國內政部昨（3日）更新簽證的部分條款，要求在簽證生效前，BNO持有人及其近親需以家庭為單位入境。

英國政府將於2021年1月起推出新簽證，名為「Hong Kong BN(O) Visa」，供BNO持有人及其近親申請。英國內政部昨（3日）更新簽證的部分條款，要求在簽證生效前，BNO持有人及其近親需以家庭為單位入境英國。

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家長不能做「太空人」？

有不少持BNO的家長期望能以「太空人」的方式移民英國，即先安頓子女在當地求學，先獲得居英權，而作為父母的則繼續留在香港工作賺錢，香港及英國兩邊走。即使現時內政部僅要求申請人在簽證未生效前需以家庭為單位入境英國，但據早前公布的申請條件，若子女沒有BNO資格，持BNO的父母須聯同子女申請簽證，才能一同獲得居英權。

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此外，參考英國其他簽證要求，申請人在英國居留期間不能離境多於指定日數，才能滿足符合申請定居的條件。以英國工作簽證（General work visa (Tier 2)）為例，申請人在當地生活及工作滿5年，期間任何12個月內離境不超過180天，才可申請永居。英國內政部雖暫未公布BNO簽證的相關要求，但由於持BNO家長的子女大多為1997年後出生，未符合BNO資格，需聯同家長申請，相信BNO簽證或不能應用「太空人」的移民模式。

責任編輯：李瑩

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