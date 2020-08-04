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SPT Mask網店售現貨口罩 譚仔外賣自取加$3配小食

消費錦囊 07:00 2020/08/04

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. SPT Mask每天早上10時售口罩   

SPT Mask表示，因應香港連續多天出現過百宗確診個案，將會在每天上午10時補貨，並於網店發售口罩，付款後10天內發貨。在同一訂單中，每種產品最多可購買4盒。

SPT Mask網店

三層過濾口罩 成人（50片）ASTM Level 1
非會員價：125元
網店會員價：88元
VIP 會員價：80元
三層過濾口罩 學生（30片）ASTM Level 1
非會員價：120元
網店會員價：78元
VIP 會員價：70元
N95級口罩 成人（20片）BFE、PFE、VFE >= 99%
非會員價：660元
網店會員價：400元
VIP 會員價：330元
N95級口罩 成人（50片）BFE、PFE、VFE >= 99%
非會員價：1500元
網店會員價：880元
VIP 會員價：750元

2. 譚仔雲南米線 外賣自取加$3配小食

即日起至8月15日，凡惠顧任何米線（淨米線除外），即可享以下優惠：



優惠1：優惠價$1加配紫菜一份，每碗米線可享用優惠一次。

優惠2：以優惠價$2加配一杯冷熱飲品，每碗米線可享用優惠一次，優惠不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品。優惠價已包括飲品之外賣包裝。

優惠3：以優惠價$3加配一款一人小食，四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一。每碗米線可享用優惠一次，優惠價已包括一人小食之外賣包裝。

優惠4：優惠價$20加配期間限定拼盤小食（口水雞翼﹑麻辣豬耳及紅油木耳）一份，每碗米線可享用優惠一次，優惠價已包括拼盤之外賣包裝。

3. NeNe Chicken ：全日外賣自取 85折

即日起，NeNe Chicken推出全日外賣自取優惠，凡到門市惠顧滿$200，即可享85折。顧客可致電到各店舖先落單，後取貨。顧客亦可於外賣平台Foodpanda, Deliveroo及Ubereats 落單，現於foodpanda落單買滿$100，可享8折優惠。

  • 旺角朗豪坊 11 樓 30 號舖 電話：3583 2933
  • 葵芳新都會廣場 185 號舖 電話：3105 0056
  • 元朗形點商場一期 1026 號舖 電話：3583 1932
  • 坑口東港城 225 號舖 電話：3468 2990
  • 大埔超級城 B 區 287-295 號舖 電話：3971 0939

撰文：hket小編

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