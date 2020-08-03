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「疫」市下失業點算？ 申領失業津貼援助渡難關

博客 19:01 2020/08/03

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「疫」市下失業點算？ 申領失業津貼援助渡難關

香港經濟有幾唔好，大家喺街見到咁多「吉」舖，都略知一二喇！睇數據，最新失業失業率係6.2%，好接近1998年亞洲金融風暴嘅6.4%，而第二季GDP更係-9%。財政司司長陳茂波都警告，第三季經濟或會承受更大嘅壓力。

但股市就同實體經濟脫鈎，先唔睇隔一個太平洋嘅美股納指，本港嘅科網股都好似裝左火箭咁，升到唔識停，而最近先推出、有港版納指之稱嘅恒生科技指數，都日日創新高。仲有穩定收入、略有閒錢投資嘅人，眼光好揀得中，都可以係股票市場大豐收，為財富增值，但對於剛好係呢段時間失業嘅人，有工返，有三餐溫飽已經好安落。

香港經濟幾時先變好？最快都要係新冠肺炎疫苗可以穩定供應，當大多數人產生抗體，就可以安全重啟經濟活動，但要幾時，雖然話全球各國都努力研製緊疫苗，但無人可以確實講定，快極都要今年第三季末或第四季初。而且當經濟活動重啟後，要回復疫情前嘅景象，點都要啲時間。

有經濟困難 申請津貼援助紓困

對於失業人士嚟講，要捱多幾個月，甚至係半年，難免感到徬徨。雖然香港人經常強調要自力更生，但喺今次世紀疫症下，有經濟困難嘅人士，申請政府津貼或民間救助或並唔係咩羞恥嘅事，特別係有家庭要照顧嘅人士，正所謂「馬死落地行」，先渡過今次難關吧！

以下係政府同民間嘅津貼同援助計劃，綜援應該好多人都知道了，政府今次優化綜援下嘅失業支援計劃，申請門檻較以往低；另外，關愛基金亦為「N無人士」推出「N無津貼」，申請/家庭可獲發一次津貼。民間團體方面，好多計劃係上一季已停止截止申請或款項已用完，暫時發現保良局扶弱基金督係接受全年申請。

當然，係失業期間，都要持續進修，增值自己，尋找工作機之會，當中「特別・愛增值」計劃2提供每月進修津貼。而中高齡就業計劃就專為中士及高齡人士進修同職場轉型之用，同樣提供在職培訓津貼。

津貼/援助

持續進修

報名方法同計劃內容積臣唔詳細講了，可以撳上面條超連結去相關官網瀏覽。最後，積臣希望疫情快啲過去，香港人要安康哦！

【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項

 

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

撰文 : 積臣

欄名 : 積財有計

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