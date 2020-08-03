LEGO馬賽克藝術　4款主題掛畫拼出文藝氣息

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無人不識的LEGO，從來不只是小顆粒拼砌組合咁簡單，早已跳出框框，文具、家品、擺設均有網羅。今天叫人耳目一新的，是推出了主題掛畫，有得玩、又可當作家中裝潢，別出心裁。
不少人LEGO由細玩到大，但可知道它的源起？LEGO集團的創始人Ole Kirk Kristiansen是一名木匠，在1932年開始在丹麥的Billund製造及售賣玩具。他和其兒子一直思考如何藉由系統性的設計，讓小朋友發揮其創意與想像空間，享受無限的玩法。經多番埋首鑽研，直至50年代，LEGO的積膠真正面世。
小顆粒可自由組合，引發無窮創意，已經不囿於小孩子的玩意，連大人都樂在其中。LEGO近年推出多個全新系列以照顧到各個年齡層，自去年起Wooden Minifigure啟發LEGO玩家可將顆粒結合藝術創出新玩法，今年更瞄準成人玩家市場而涉足家居裝飾行列，剛於上周六（8月1日）推出全新系列LEGO Art。
LEGO Art的產品，集流行文化、音樂和電影，打造出4款大小朋友都會有興趣的主題馬賽克家居生活裝飾，包括：Andy Warhol版本Marilyn Monroe、The BEATLES、Iron Man和Star Wars，分別各有特色並可砌出不同組合。
Marvel Studio's Iron Man
作為Marvel粉絲，LEGO相關的拼砌組件歷年已出過不少，試試砌掛畫又如何？今次這套Iron Man盒裝可分別拼砌出Iron Man Mark III、Mark LXXXV及Hulkbuster。同時齊集3套Iron Man LEGO Art，更可以拼砌出氣勢磅礡、舉手發射攻擊姿勢的Iron Man，擺放家中陽剛味滿瀉。
另可額外加配同於8月1日上市的76165 Iron Man Bust頭盔擺設，以紅金配色還原Iron Man威武感覺，相信能作為精緻收藏品的別注系列。
Andy Warhol's Marilyn Monroe
視覺藝術的忠實粉絲，對Andy Warhol的創作絕對不陌生，他曾以他對藝術的獨特見解重新詮釋瑪麗蓮夢露這位經典性感尤物。
這組由Andy Warhol為瑪麗蓮夢露設計的《Warhol式夢露》經典pop art 精神圖像，及Andy Warhol簽名的印刷件，共有3,341顆LEGO圓點顆粒，可拼砌出4種不同版本，隨你喜愛哪一款來融入你家中風格。
玩家更可於拼砌過程中，掃瞄盒上附上的網頁，可一邊欣賞專屬這盒裝的音樂體驗，一邊觀賞Andy Warhol美術館主理人的專訪。
The BEATLES
風靡全球歌迷的披頭四樂隊，擁有萬千音樂狂熱粉絲及死忠樂迷，這套The BEATLES成員肖像, 大家必定想據為己有。
以The BEATLES為主題設計的盒裝共有2,933件，可分別拼砌出4位於音樂史上舉足輕重的搖滾樂成員：John Lennon、Paul McCartney、George Harrison及Ringo Starr。此盒裝最特別之處是特製配樂部分和收錄了The BEATLES的專業博客Geoff Lloyd的專訪，難能可貴。
Star Wars The Sith
《Star Wars》可算是電影系列中一部史詩鉅作，把它化成掛畫，玩家可由盒內的3,406件顆粒，拼砌出戲中3位經典反派角色，分別為Darth Vader、Darth Maul或Kylo Ren，一盒可以自由組裝成3種不同版本，只要運用你豐富的「暗黑潛力」，透過LEGO Art把自己打造成黑暗世界的帝王。
此外，掃瞄拼砌說明上的QR Code更可解鎖隱藏版作品，以3盒的逾萬粒顆粒可組成長直版本的Darth Vader半身圖樣。官方特別收錄的Lucasfilm執行創意總監Doug Chiang的訪談、Kylo Ren的原創者 Glyn Dillon 的故事等，讓玩家身歷其境融入一幕又一幕的電影情節中，各位Star Wars迷豈可錯過？
全新「LEGO Art」系列已於香港指定 LEGO Certified Store 上架。每盒建議零售價$999。
產品詳情： 樂高香港官方粉絲專頁
撰文 : 周美好
欄名 : 型男玩物誌