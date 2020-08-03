LEGO馬賽克藝術　4款主題掛畫拼出文藝氣息

▲ LEGO推出主題掛畫。

無人不識的LEGO，從來不只是小顆粒拼砌組合咁簡單，早已跳出框框，文具、家品、擺設均有網羅。今天叫人耳目一新的，是推出了主題掛畫，有得玩、又可當作家中裝潢，別出心裁。

不少人LEGO由細玩到大，但可知道它的源起？LEGO集團的創始人Ole Kirk Kristiansen是一名木匠，在1932年開始在丹麥的Billund製造及售賣玩具。他和其兒子一直思考如何藉由系統性的設計，讓小朋友發揮其創意與想像空間，享受無限的玩法。經多番埋首鑽研，直至50年代，LEGO的積膠真正面世。

小顆粒可自由組合，引發無窮創意，已經不囿於小孩子的玩意，連大人都樂在其中。LEGO近年推出多個全新系列以照顧到各個年齡層，自去年起Wooden Minifigure啟發LEGO玩家可將顆粒結合藝術創出新玩法，今年更瞄準成人玩家市場而涉足家居裝飾行列，剛於上周六（8月1日）推出全新系列LEGO Art。

LEGO Art的產品，集流行文化、音樂和電影，打造出4款大小朋友都會有興趣的主題馬賽克家居生活裝飾，包括：Andy Warhol版本Marilyn Monroe、The BEATLES、Iron Man和Star Wars，分別各有特色並可砌出不同組合。

Marvel Studio's Iron Man

▲ 31199 Marvel Studio's Iron Man（LEGO官網）

作為Marvel粉絲，LEGO相關的拼砌組件歷年已出過不少，試試砌掛畫又如何？今次這套Iron Man盒裝可分別拼砌出Iron Man Mark III、Mark LXXXV及Hulkbuster。同時齊集3套Iron Man LEGO Art，更可以拼砌出氣勢磅礡、舉手發射攻擊姿勢的Iron Man，擺放家中陽剛味滿瀉。

另可額外加配同於8月1日上市的76165 Iron Man Bust頭盔擺設，以紅金配色還原Iron Man威武感覺，相信能作為精緻收藏品的別注系列。

Andy Warhol's Marilyn Monroe

▲ 31197 Andy Warhol's Marilyn Monroe（LEGO官網）

視覺藝術的忠實粉絲，對Andy Warhol的創作絕對不陌生，他曾以他對藝術的獨特見解重新詮釋瑪麗蓮夢露這位經典性感尤物。

這組由Andy Warhol為瑪麗蓮夢露設計的《Warhol式夢露》經典pop art 精神圖像，及Andy Warhol簽名的印刷件，共有3,341顆LEGO圓點顆粒，可拼砌出4種不同版本，隨你喜愛哪一款來融入你家中風格。

玩家更可於拼砌過程中，掃瞄盒上附上的網頁，可一邊欣賞專屬這盒裝的音樂體驗，一邊觀賞Andy Warhol美術館主理人的專訪。

The BEATLES

▲ 31198 The BEATLES （LEGO官網）

風靡全球歌迷的披頭四樂隊，擁有萬千音樂狂熱粉絲及死忠樂迷，這套The BEATLES成員肖像, 大家必定想據為己有。

以The BEATLES為主題設計的盒裝共有2,933件，可分別拼砌出4位於音樂史上舉足輕重的搖滾樂成員：John Lennon、Paul McCartney、George Harrison及Ringo Starr。此盒裝最特別之處是特製配樂部分和收錄了The BEATLES的專業博客Geoff Lloyd的專訪，難能可貴。

Star Wars The Sith

▲ 31200 Star Wars The Sith（LEGO官網）

《Star Wars》可算是電影系列中一部史詩鉅作，把它化成掛畫，玩家可由盒內的3,406件顆粒，拼砌出戲中3位經典反派角色，分別為Darth Vader、Darth Maul或Kylo Ren，一盒可以自由組裝成3種不同版本，只要運用你豐富的「暗黑潛力」，透過LEGO Art把自己打造成黑暗世界的帝王。

此外，掃瞄拼砌說明上的QR Code更可解鎖隱藏版作品，以3盒的逾萬粒顆粒可組成長直版本的Darth Vader半身圖樣。官方特別收錄的Lucasfilm執行創意總監Doug Chiang的訪談、Kylo Ren的原創者 Glyn Dillon 的故事等，讓玩家身歷其境融入一幕又一幕的電影情節中，各位Star Wars迷豈可錯過？

全新「LEGO Art」系列已於香港指定 LEGO Certified Store 上架。每盒建議零售價$999。

產品詳情： 樂高香港官方粉絲專頁

