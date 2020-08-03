【金價走勢】看好黃金　話你知投資黃金的3個方法有咩唔同？

▲ 【金價走勢】看好黃金 話你知投資黃金方的3個方法有咩唔同？

看好黃金價格走勢，想投資黃金到底有何方法？簡單而言，投資黃金有3個方法：買實物黃金、投資黃金ETF、以及簡接一點投資金礦股。說簡直，是因為買金礦股不等如買黃金（另見文）。

在決定選擇用哪個方法投資黃金之前，不妨先了解這3個投資黃金的方法到底有何不同。曾淵滄指認為：

【買實金】

買實金的話，就係真係走佬的時候可以用；

【買黃金ETF】

買黃金ETF或金礦股的話，如果真係打仗，就會變成廢紙一張，無晒價值。

【買金礦股】

買金礦股有槓桿金價的作用，如果要短時間內賺多些錢，金礦股就賺得最勁，但下跌時候亦一樣。

除了金礦股的天然槓桿作用外，曾淵滄亦提醒投資者買金礦股時須注意的風險，

買金礦股要小心管理層有可能會對冲金價、沽空黃金，就好似航空公司會做燃油對冲咁，因為擔心金價跌，但對冲錯咗，就算金價升都可以蝕本。

看好金價走勢的原因

對於黃金的走勢，曾淵滄教授相信金價仍有上升的空間，主因是美國不斷印銀紙，有利黃金升值。

【一文看清推動金價上升4大原因：按此】

【同場加映：專訪曾淵滄教授點睇新經濟股（收費文章）：按此】