▲ 【金價走勢】黃金價格升定跌 教你用呢個指標判斷

金價升勢持續，黃金成為投資市場焦點。黃金價格會繼上升還是將見頂回落，專家對金價走勢預測不一。不過，根據過往經驗，原來有一個指標可幫助判斷黃金價格走勢。

金價與美國通脹保值債券收益率關係

根據過往經驗，10年期美國通脹保值債券收益率每下跌25點子，金價就上升50至75美元（見下圖），意味着當該債券收益率跌破-1%，金價可挑戰2,000美元大關。

美國經濟情況尤其關鍵

美國新冠肺炎感染個案日益增加，令經濟前景仍不明朗。

假設疫情令經濟再陷入衰退，聯儲局即使不實行負利率政策，亦可能採取其他寬鬆政策，例如控制收益率曲綫或擴大量化寬鬆，令債息受壓，抵銷經濟衰退中通脹預期下降的影響，從而抑制實際收益率和美元上升，支持金價。

疫苗推出時間亦影響經濟

如果經濟復甦力度比預期強勁，市場對聯儲局取消部分貨幣刺激政策，甚至加息的預期亦會上升，但這種情況在2022年前或難以發生，因為相信各國央行將允許輕微通脹，從而減低為應對肺炎疫情而增加的債務壓力。

當針對新冠肺炎的疫苗成功推出，進一步加快經濟復甦進程，通脹預期亦可能會上升，將再次限制實際收益率上升，降低金價下跌的風險。

▲ 黃金格價與10年期美國通脹保值債券收益率關係

【美國大選對金價走勢影響：按此】