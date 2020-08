▲ 【Work From Hotel】在家工作難專心?租酒店邊工作邊享受300元起 -

新冠肺炎疫情下,唔少打工仔今年來可能都經歷過在家工作(Work From Home, WFH)。但在家工作可能會有太多事情令打工仔未能專注工作,甚至有人趁在家工作時間相約同事行山,將WFH重新定義為Work From Hill,今時今日,WFH仲可以係Work From Hotel。

酒店業深受新冠肺炎疫情打擊,為吸引本地客源,有酒店因應在家工作或遙距工作的打工仔,推出「Work From Hotel」日租酒店房間優惠,邊工作邊享受私人室間,日租低至300元起。

君立酒店 租房6小時300元起

君立酒店亦為需要工作空間的打工仔,提供租酒店房間優惠,於早上8時至晚上7時期間選擇為時6小時的時段,只需300元。價錢包括免費WiFi上網及免費使用Nespresso咖啡機 (提供4粒咖啡及中國茶粉囊)等,最多2人使用。

查詢或訂房

電話: 2593 2828/君立酒店網站

荃灣悅品酒店 日租房間380元起包午餐

荃灣悅品酒店由即日起至9月30日,推出「Work From Hotel」日租酒店房間優惠,星期一至五租用酒店豪華悦品客房,時段為上午10時至下午5時,至380元起。價錢包括一份外賣自取午餐,於客房內享用下午茶點及咖啡乙杯,以及免費享用酒店健身室、Wi-Fi上網及泊車位等。另加100元即可享用客房至翌日中午12時。

查詢或訂房

電話: 3891 1968/荃灣悅品酒店網站

城景酒店 2人日租600元起

即日至9月30日,北角城景酒店推出「商務日租計劃」,於上午8時至下午6時使租用尊貴套房,首位使用者需付500元,其後第二至第四位使用者每位100元。有關費用包括無限添飲咖啡或茶、免費WiFi上網、 指定時間供應茶點一次及 酒店餐廳散點菜式享6折優惠等,另於客房內享用商務午餐,每位只需100元起。

查詢或訂房

電話: 2783 3250 / 2783 3231/城景酒店網站

半島酒店 日租1,980元起

半島酒店現推出「商得益彰」服務式辦公室優惠,由上午8時至下午6時期間使用客房,1,980元起。入住期間享1,000元之餐飲禮遇、免費獲贈半島個人護理用品套裝、免費享用辦公室管家服務及免費使用室內無線VOIP網絡電話、掃描儀、打印和傳真機等。

查詢或訂房

電話: 2910 1628 /半島酒店網站

責任編輯:李瑩

