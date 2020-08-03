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【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起

職場 17:23 2020/08/03

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【Work From Hotel】在家工作難專心？租酒店邊工作邊享受300元起 -

新冠肺炎疫情下，唔少打工仔今年來可能都經歷過在家工作（Work From Home, WFH）。但在家工作可能會有太多事情令打工仔未能專注工作，甚至有人趁在家工作時間相約同事行山，將WFH重新定義為Work From Hill，今時今日，WFH仲可以係Work From Hotel。

酒店業深受新冠肺炎疫情打擊，為吸引本地客源，有酒店因應在家工作或遙距工作的打工仔，推出「Work From Hotel」日租酒店房間優惠，邊工作邊享受私人室間，日租低至300元起。

【延伸閱讀】【Workation】日本推「工作度假」 倡打工仔邊度假邊遙距工作

君立酒店 租房6小時300元起

君立酒店亦為需要工作空間的打工仔，提供租酒店房間優惠，於早上8時至晚上7時期間選擇為時6小時的時段，只需300元。價錢包括免費WiFi上網及免費使用Nespresso咖啡機 (提供4粒咖啡及中國茶粉囊)等，最多2人使用。

查詢或訂房
電話: 2593 2828／君立酒店網站

荃灣悅品酒店  日租房間380元起包午餐

荃灣悅品酒店由即日起至9月30日，推出「Work From Hotel」日租酒店房間優惠，星期一至五租用酒店豪華悦品客房，時段為上午10時至下午5時，至380元起。價錢包括一份外賣自取午餐，於客房內享用下午茶點及咖啡乙杯，以及免費享用酒店健身室、Wi-Fi上網及泊車位等。另加100元即可享用客房至翌日中午12時。

查詢或訂房
電話: 3891 1968／荃灣悅品酒店網站

城景酒店 2人日租600元起

即日至9月30日，北角城景酒店推出「商務日租計劃」，於上午8時至下午6時使租用尊貴套房，首位使用者需付500元，其後第二至第四位使用者每位100元。有關費用包括無限添飲咖啡或茶、免費WiFi上網、指定時間供應茶點一次及酒店餐廳散點菜式享6折優惠等，另於客房內享用商務午餐，每位只需100元起。

查詢或訂房
電話:  2783 3250 / 2783 3231／城景酒店網站

【延伸閱讀】【外賣優惠】信和旗下酒店外賣優惠　精緻便當70元起

半島酒店 日租1,980元起

半島酒店現推出「商得益彰」服務式辦公室優惠，由上午8時至下午6時期間使用客房，1,980元起。入住期間享1,000元之餐飲禮遇、免費獲贈半島個人護理用品套裝、免費享用辦公室管家服務及免費使用室內無線VOIP網絡電話、掃描儀、打印和傳真機等。

查詢或訂房
電話:  2910 1628 ／半島酒店網站

責任編輯：李瑩

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