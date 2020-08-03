▲ 【傳銷直銷】旺角直銷感染群組 再令傳銷惹關注 認識傳銷騙局免中伏 -

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，旺角一間直銷中心有感染群組，令外界再度關注對於直銷或傳銷中心的經營手法。傳銷騙局時有所聞，留意以下手法，免中伏損失金錢。

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傳銷集團遍布內地香港

有感染群組的旺角怡安閣直銷公司「Star Global」，被指與著名直銷公司「亮碧思」有關。亮碧思的經銷商遍佈本港及內地，傳銷手法備受爭議。媒體報道，早於2013年已有港人成為亮碧思經銷商，在韶關市經營以高額回饋為誘餌的跨境非法傳銷集團，被捕後遭判囚6年。

在2017年，深圳警方也偵破同為亮碧思公司在內地涉嫌組織傳銷集團的騙案，據當地警方估算涉案金額高達2億元人民幣。

經銷商招攬新人獲佣金

據深圳警方指，不少受害者由親友介紹，花上千元費用到香港考察亮碧思的產品，隨後又被勸說參加以銷售課程，並被親友以「洗腦」的方式，說服繳付上萬元費用成為經銷商。「經銷商」的運作模式為發展「下綫」，招攬新人加入，並按不同級別提升，以獲得更多佣金。

在香港，層壓式計劃受香港法例第617章《禁止層壓式計劃條例》規管，但「傳銷」不一定違法。根據消委會資料，一般傳銷公司與涉違法的層壓式銷售最大不同，是在於其業務的收入來源。層壓式銷售以「拉人頭」作為主要收入來源，而不是靠銷售產品，即如找下綫及經銷商等方式，收取參加者的費用帶來收入。因此，即使有不少傳銷公司銷售產品的手法備受質疑，若非主要靠拉人頭賺取收入，也不一定違法。

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防騙三大貼士

就近年層壓式騙局有蔓延至社交平台宣傳的趨勢，投委會早前針對有關騙局提出以下防騙貼士：

宣稱容易賺快錢



若有人不斷吹噓賺錢很客易，並推介一些不用付出勞力但回報豐厚的賺錢機會，例如只需要用手機轉發訊息，又或者只需在交友軟件結識朋友就能賺錢，就要小心，不要上當。



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一般公司都不會要求求職者付錢工作，即使求職心切，也要避免為求得到騙徒口中輕鬆賺錢的工作和創業機會，向騙徒付上金錢，甚至因此去借錢。



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當考慮參加一些產品銷售或投資計劃時，應該自己做好資料搜集，不應只聽介紹人的片面之詞。

責任編輯：李瑩

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