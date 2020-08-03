  • 27°C
香港時間 : 2020803日 (一) 18:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【傳銷直銷】旺角直銷感染群組　再令傳銷惹關注　認識傳銷騙局免中伏

理財學堂 18:18 2020/08/03

分享：

【傳銷直銷】旺角直銷感染群組　再令傳銷惹關注　認識傳銷騙局免中伏 -

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，旺角一間直銷中心有感染群組，令外界再度關注對於直銷或傳銷中心的經營手法。傳銷騙局時有所聞，留意以下手法，免中伏損失金錢。

【延伸閱讀】【保險業】林作買6萬蚊西裝被指炫富　保險行業真係咁好搵？

傳銷集團遍布內地香港 

有感染群組的旺角怡安閣直銷公司「Star Global」，被指與著名直銷公司「亮碧思」有關。亮碧思的經銷商遍佈本港及內地，傳銷手法備受爭議。媒體報道，早於2013年已有港人成為亮碧思經銷商，在韶關市經營以高額回饋為誘餌的跨境非法傳銷集團，被捕後遭判囚6年。

在2017年，深圳警方也偵破同為亮碧思公司在內地涉嫌組織傳銷集團的騙案，據當地警方估算涉案金額高達2億元人民幣。

經銷商招攬新人獲佣金

據深圳警方指，不少受害者由親友介紹，花上千元費用到香港考察亮碧思的產品，隨後又被勸說參加以銷售課程，並被親友以「洗腦」的方式，說服繳付上萬元費用成為經銷商。「經銷商」的運作模式為發展「下綫」，招攬新人加入，並按不同級別提升，以獲得更多佣金。

在香港，層壓式計劃受香港法例第617章《禁止層壓式計劃條例》規管，但「傳銷」不一定違法。根據消委會資料，一般傳銷公司與涉違法的層壓式銷售最大不同，是在於其業務的收入來源。層壓式銷售以「拉人頭」作為主要收入來源，而不是靠銷售產品，即如找下綫及經銷商等方式，收取參加者的費用帶來收入。因此，即使有不少傳銷公司銷售產品的手法備受質疑，若非主要靠拉人頭賺取收入，也不一定違法。

【延伸閱讀】【晚吹】「大耳窿」吸血伎倆層出不窮　約朋友食飯 對方自動成擔保人？

防騙三大貼士

就近年層壓式騙局有蔓延至社交平台宣傳的趨勢，投委會早前針對有關騙局提出以下防騙貼士：

  • 宣稱容易賺快錢

    若有人不斷吹噓賺錢很客易，並推介一些不用付出勞力但回報豐厚的賺錢機會，例如只需要用手機轉發訊息，又或者只需在交友軟件結識朋友就能賺錢，就要小心，不要上當。
     
  • 向付費工作說不

    一般公司都不會要求求職者付錢工作，即使求職心切，也要避免為求得到騙徒口中輕鬆賺錢的工作和創業機會，向騙徒付上金錢，甚至因此去借錢。
     
  • 查證公司資料

    當考慮參加一些產品銷售或投資計劃時，應該自己做好資料搜集，不應只聽介紹人的片面之詞。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好粉絲專頁《香港經濟日報 hket.com》

＝＝＝＝＝＝＝

欄名 : 理財學堂

相關文章

【炒股騙局】炒股群組誘導股民高位買「莊家」股　疑「唱高散貨」 途屹兩日暴瀉逾73%
2020/05/18
【炒股騙局】炒股群組誘導股民高位買「莊家」股　疑「唱高散貨」 途屹兩日暴瀉逾73%
轉數快新騙案　發送偽冒SMS　再以WhatsApp指轉錯數要求「退款」
2020/06/11
轉數快新騙案　發送偽冒SMS　再以WhatsApp指轉錯數要求「退款」
網上詐騙主攻電訊金融物流　Y世代成疫情騙案頭號目標
2020/07/25
網上詐騙主攻電訊金融物流　Y世代成疫情騙案頭號目標
【新蒲崗隱型富婆】擁市值千萬物業　婆婆執紙皮向路人乞錢被踢爆騙財（有片）
2020/07/24
【新蒲崗隱型富婆】擁市值千萬物業　婆婆執紙皮向路人乞錢被踢爆騙財（有片）

最新專欄文章 更多

【美元走勢】睇美滙指數測美元走勢強定弱
今日
【美元走勢】睇美滙指數測美元走勢強定弱
【金價走勢】看好黃金　話你知投資黃金方的3個方法有咩唔同？
今日
【金價走勢】看好黃金　話你知投資黃金方的3個方法有咩唔同？
【金價走勢】黃金價格升定跌　教你用呢個指標判斷
今日
【金價走勢】黃金價格升定跌　教你用呢個指標判斷
【金價走勢】點解金價升但金礦股跌？財策師話你知：買金礦股不等如買黃金
今日
【金價走勢】點解金價升但金礦股跌？財策師話你知：買金礦股不等如買黃金
【美元走勢】美元短綫技術反彈　惟長綫弱勢難改　
今日
【美元走勢】美元短綫技術反彈　惟長綫弱勢難改　
求職攻略 銷售 投資者及理財教育委員會 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美元走勢】睇美滙指數測美元走勢強定弱

下一篇文章

【金價走勢】看好黃金　話你知投資黃金方的3個方法有咩唔同？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

政府派710億　能振興本地經濟嗎？
政府派710億　能振興本地經濟嗎？
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【金價走勢】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑
【金價走勢】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑
【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤
【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓