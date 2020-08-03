▲ 港鐵延長都會票餘下車程 全月通乘客可獲50元現金劵（附申請方法） -

受新冠肺炎第三波疫情影響，不少公司安排員工在家工作，減輕受感染的機會。港鐵為此作出特別票務安排，將延長都會票餘下車程，並為全月通加強版的乘客提供額外優惠。

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港鐵都會票獲延長有效期

港鐵表示，都會票持有人如持有有效期於7月13日至8月31日期間屆滿的港鐵都會票，可於8月15日至10月14日期間，攜同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，領取一張載有餘下車程的都會票，並須於發出14日內啟用，啟用後有效期為40日。假如乘客未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明。

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持全月通加強版乘客 獲贈50元現金券

此外，乘客於8月25日至9月7日期間，在客務中心或MTR Mobile購買9月份全月通加強版，可獲贈一張港鐵站商店50元購物現金券或50元便利店現金券。而持有7月或8月份全月通加強版的乘客，即使不購買9月份全月通加強版，亦可於9月8日至22日期間，前往客務中心登記換領一張港鐵站商店50元購物現金券。

港鐵建議乘客注意疫情的發展及考慮個人出行的安排，以決定是否購買都會票或全月通加強版。

責任編輯：李瑩

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