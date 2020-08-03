  • 26°C
香港時間 : 2020803日 (一) 13:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

港鐵延長都會票餘下車程　全月通乘客可獲50元現金劵（附申請方法）

消費錦囊 12:52 2020/08/03

分享：

港鐵延長都會票餘下車程　全月通乘客可獲50元現金劵（附申請方法） -

受新冠肺炎第三波疫情影響，不少公司安排員工在家工作，減輕受感染的機會。港鐵為此作出特別票務安排，將延長都會票餘下車程，並為全月通加強版的乘客提供額外優惠。

【延伸閱讀】【消費優惠】「嘟」八達通購物滿$300 即賺$20

港鐵都會票獲延長有效期

港鐵表示，都會票持有人如持有有效期於7月13日至8月31日期間屆滿的港鐵都會票，可於8月15日至10月14日期間，攜同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，領取一張載有餘下車程的都會票，並須於發出14日內啟用，啟用後有效期為40日。假如乘客未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明。

【延伸閱讀】牛奶公司推新獎賞計劃yuu　消費1元賺1分　超過2000間商戶可儲分

持全月通加強版乘客 獲贈50元現金券

此外，乘客於8月25日至9月7日期間，在客務中心或MTR Mobile購買9月份全月通加強版，可獲贈一張港鐵站商店50元購物現金券或50元便利店現金券。而持有7月或8月份全月通加強版的乘客，即使不購買9月份全月通加強版，亦可於9月8日至22日期間，前往客務中心登記換領一張港鐵站商店50元購物現金券。

港鐵建議乘客注意疫情的發展及考慮個人出行的安排，以決定是否購買都會票或全月通加強版。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 生活理財

相關文章

PizzaExpress外賣自取指定薄餅半價　吉豚屋第二個便當半價
2020/07/31
PizzaExpress外賣自取指定薄餅半價　吉豚屋第二個便當半價
金記冰室晚市提早於5時開始 外賣自取77折
今日
金記冰室晚市提早於5時開始 外賣自取77折
CHALI 茶里維他奶系列飲品買第2杯享半價
今日
CHALI 茶里維他奶系列飲品買第2杯享半價
HOW全日外賣自取低至4折　居食屋「和民」外賣自取全單85折
今日
HOW全日外賣自取低至4折　居食屋「和民」外賣自取全單85折

最新專欄文章 更多

【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
2020/07/31
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
屈臣氏邀商戶加盟「易賞錢」　易賞錢會員消費儲印花可換屈臣氏口罩
2020/07/30
屈臣氏邀商戶加盟「易賞錢」　易賞錢會員消費儲印花可換屈臣氏口罩
牛奶公司推新獎賞計劃yuu　消費1元賺1分　超過2000間商戶可儲分
2020/07/30
牛奶公司推新獎賞計劃yuu　消費1元賺1分　超過2000間商戶可儲分
【買美股零佣金】美股券商德美利證券推零佣交易吸引香港用戶（附美股交易商券比較）
2020/07/29
【買美股零佣金】美股券商德美利證券推零佣交易吸引香港用戶（附美股交易商券比較）
【公屋加租】公屋9月起加租近一成 房委會通過免租兩個月
2020/07/28
【公屋加租】公屋9月起加租近一成 房委會通過免租兩個月
著數優惠 疫情 在家工作 港鐵 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【禁晚市堂食】一文睇清KFC、美心集團、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、Pizza Hut等食肆外賣優惠【新增吉野家、金記冰室、和民 】【更新至8月3日】

下一篇文章

CHALI 茶里維他奶系列飲品買第2杯享半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介
【核酸檢測名單】15間政府認可核酸檢測機構　收費985元至2,500元不等 大部分檢驗中心僅接受私家醫生轉介
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【消費優惠】「嘟」八達通購物滿$300 即賺$20
【消費優惠】「嘟」八達通購物滿$300 即賺$20
【禁晚市堂食】一文睇清KFC、美心集團、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、Pizza Hut等食肆外賣優惠【新增吉野家、金記冰室、和民 】【更新至8月3日】
【禁晚市堂食】一文睇清KFC、美心集團、太興、麥當勞、譚仔、丼丼屋、Pizza Hut等食肆外賣優惠【新增吉野家、金記冰室、和民 】【更新至8月3日】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽