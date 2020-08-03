疫情加快企業數碼化轉型　雲端技術開創多樣可能性

▲ 疫情加快企業數碼化轉型 雲端技術如何開創多樣可能性？

在疫情下，網上大會已經成為2020年全球商界交流活動的新常態。阿里雲上周亦首次在香港舉辦客戶分享大會ASPARA CHAT，請來不同行業的代表企業詳述最新見解及經驗。他們不約而同認為疫情加快了企業數碼化轉型的步伐，商業和雲端技術結合才有無限可能。

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有別於過往出席的多是技術或產品開發領域的IT專家，今次的交流活動有很多與會者來自銷售、市務部。這也反映「上雲」不再只是行政總裁（CEO）或首席技術官（CTO）要面對的事情，更多的業務部門也在期待通過技術解決問題。

阿里雲正與愈來愈多的本地企業攜手，通過雲端技術將業務自動化、智能化。幫助企業在加強營運效率之餘，推動業務持續創新, 應對疫情帶來的挑戰。

今次大會另一特色是金融科技（Fintech）解決方案頗受注目。作為本地機械人初創，AQUMON眼見財富管理的投資諮詢工具不足，便研究透過手機應用程式及網上機械人顧問，利用演算法、大數據、AI等分析投資風險及偏好，迅速地自動制定投資組合。阿里雲提供了既靈活又可靠的雲端計算解決方案，協助金融初創推出更簡單、精明、大眾化的選擇，讓它們的客戶可以更輕鬆管理好自己的財富。

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談及普惠金融，螞蟻銀行（香港）自去年5月初獲發虛擬銀行牌照後，銀行上下為正式開業而積極投入籌備工作，從業務規劃到產品設計都是重點所在。螞蟻銀行（香港）借助阿里雲的雲端架構監管，既能順應市場需求快速推出新服務，同時又符合法規要求，為將來進一步拓展業務作好準備。

業務創新固然可帶動企業數碼化，而疫情驅使企業全速由綫下走向綫上，形成了突如其來的強勁需求，教育行業便是一例。香港教師投入大量時間處理行政工作，近月來還要兼顧學生在家上課的安排，對他們以至家長都構成很大壓力。EVI作為網上教育服務平台，利用雲端技術的搭建，提高了網上學習的效率，亦減輕了不少教師的工作負擔，當中阿里雲在網絡及運算產品上的支持，帶來了「學生為本」的網上學習體驗。

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此外，疫情對零售業的影響且不在話下，迫使傳統行業由綫下轉向綫上，例如卓悅集團便積極開拓網上銷售平台，更迅速培訓員工活用雲端科技開拓客源，減少疫情帶來的影響。阿里雲由於對新零售有深入了解，加上強勁的處理數據能力，正好能為它們提供技術及解決方案。

阿里雲就好像一家數碼化轉型專門店，顧客通過我們這個入口，可一站式找到轉型所需的各種方案。在今次分享大會後，更加印證了雲端市場的龐大增長空間 ，以及數碼化轉型的重要性及緊迫性。我們也將繼續加大對香港的投入，滿足不斷增長的客戶需求，做好本地企業數碼化轉型的入口。

撰文：劉彬星 阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理

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多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。