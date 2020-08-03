▲ 【離岸戶口】資產離岸的迷思

近期香港社會亂象橫生，肺炎疫情加上港區國安法的出現，令移民、兌美元及開離岸戶口等又再成為熱話，究竟這些議題對自己的資產安全有什麼影響呢？

聯繫滙率會否脫鈎？換美元是否合適選擇？

根據金融學的三元悖論，一個經濟體要保持固定滙率，只能放棄自主的貨幣政策，或者實施資本管制，禁止資金自由進出。由於基本法第112條規定了香港不會實施外滙管制，因此本港仍要跟隨美國的貨幣政策以維持聯繫滙率。

【深入了解】何謂三元悖論？

一般的情況下，只要香港金管局的外滙儲備足夠，聯繫滙率的便得到支持。根據《美國－香港政策法》，目前港元與美元仍可按滙率自由兌換並不設上限。

但如果中美關係繼續惡化，美方有可能限制香港金管局兌換美元，甚至停止香港使用SWIFT金融交易系統，到時國際資金便難以在本港流通，也必然會對維持聯繫滙率構成壓力。當然，即使落實制裁，目前本港仍然有超過4千多億美元的外滙儲備，金額是現時流通港元的6倍，要短期內使聯繫滙率制度崩潰仍然是十分困難。

開設離岸戶口有甚麼要注意？

除了兌換美元外，開設離岸戶口也是追求資產安全的方法之一。離岸戶口最大的好處是將資金的實體移至海外並不受本地法規監管，避免外滙管制的可能。如果只是選擇將港元兌換成美金，而實質資產仍然留在本港的銀行體系內，有關的資產仍然有一定的風險。

雖然離岸戶口不受本地法規監管，但離岸戶口仍要根據當地的司法管轄及相關監管規定操作。

因此在選擇離岸戶口時，仍要留意當地是否有較完善的法規保障及稅務寬免政策。以馬恩島為例，當地沒有公司稅及最低資本要求，亦毋須提交任何類型的會計或年度財務摘要，個人資料也受《資料保護法》保障，於穆迪的信用評級也屬於Aa1（代表信貸風險非常低）。

一般而言，如果個人的資產不多，離岸戶口便不會有太多選擇。以上文提及到的馬恩島為例，最低開戶的門檻大概是5萬美元，而根據不同的需求，如果要在私人銀行開戶則需要符合專業投資者的資格（流動資產達100萬美元）。

▲ 馬恩島

【認識更多馬恩島】冷門離岸戶口選擇 馬恩島有咩優勢？

美元保單可以資產離岸？

近期有不少保險從業員呼籲買美元保單避險，原因是門檻一般較低及換美元避險。值得一提的是，雖然許多保險公司的總部註冊地是其他地方，保單的貨幣也是以美元計算，但絕大部份的保單的發行地仍然是香港，因此這些保單的資產仍然受香港法庭控制，無法達到資產離岸的效果。目前只有部份公司的保單，例如Friends Provident（英國友誠國際）、Quilter（瑞達國際）、Zurich international（蘇黎世國際人壽）是離岸保單，而資金的進出都可以不經過香港，資產實體已離開香港，能真正對冲有關風險。

【離岸戶口】唱美金、開離岸戶口避險前 先諗呢兩個問題

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