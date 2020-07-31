▲ 華為登頂成世界第一手機廠商 惟前路艱鉅

一場中美角力，令華為成為國際舞台焦點之一。數年前，中國華為手機開始冒起，當年公司已許下豪言，要挑戰蘋果和三星成為世界第一的手機廠商。結果，華為在今年第二季成功登頂了，以單季銷售5580萬部手機的成績，超越三星成為世界第一。

這也是繼聯想之後，再有中國品牌成為全球電子產品的領導者。

面臨美國制裁 世界第一得來不易

當然，華為今次的世界第一可算得來不易，因為華為正面臨美國的制裁，加上海外市場受疫情影響而停擺，影響對手三星和蘋果的手機銷量，相反華為全憑中國市場已走出疫情回復正常，憑著中國市場強勁的買氣成為世界第一。

手機出貨量減 三星更傷

根據Canaly報告，華為在第2季智能電話出貨量5580萬部，按年減5%，超過七成的手機在中國發售，但排名第二的三星出貨量5370萬部，按年大減30%。

三星在業績發布會也指出，手機業務受疫情影響而差過預期，但隨著公司在下周推出兩款新旗艦產品，即Note 20系列及Galaxy Z Fold 2，管理層預期手機業務在第三季會好轉。

華為務要警剔 對手不是省油的燈

事實上，華為單憑中國市場很難坐穩其全球市場第一的寶座，皆因三星、蘋果也不是坐著捱打。三星的中下價手機在不少國家是必須品，銷量龐大，加上在成熟市場對5G手機的需求，只要市場開始回復正常，三星要奪回第一寶座也是遲早的事。

而蘋果在中國市場也以減價來刺激消費者購買欲，第二季銷量竟按年增32%，成為表現最佳的廠商。而隨著蘋果在九月至十月左右發佈新一代支援5G的iPhone，相信也會觸發新一波換機潮。

華為欠Google支援 削弱戰鬥力

屆時華為雖然也會有新的Mate系列面世，但沒有Google支援的產品，在海外根本無人問津，相信不會是蘋果三星的對手了。

華為儘管在上季成為世界第一，但在面對美國以及其盟友的制裁下，海外市場將難以經營。但由於美國新一輪對華為的制裁也包括了禁止技術供應商向華為供貨，或要先取得美國政府許可，這樣一來，華為面對的難題已非市場，而是研發也會受到影響。

零件制造地 或嵌制華為打海外市場

雖然有指華為手機使用中國製造零件比例佔41.8%，美國零件所佔比率只有1.5%，但問題是中國製造不代表中國研發。有消息便指出華為未來會增加採購台灣聯發科的手機晶片，以防其海思半導體因制裁未能研發新一代產品。

高通、晶片、台積電的三角關係

就在這個時候，美國晶片大廠高通突然與華為簽定專利和解協議，華為向高通支付了18億美元的費用，並簽定了技術授權協議，讓華為可使用高通技術。

但由於高通使用台積電生產晶片，華為即使獲授權，在美國禁令下也難以採購高通晶片。這樣看來，協議似乎是華為想借高通力量去遊說美國政府解禁。未來美國政府會如何處理華為的事，值得關注。