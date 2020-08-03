HOW全日外賣自取低至4折　居食屋「和民」外賣自取全單85折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. HOW：全日外賣自取低至4折

HOW推出全日外賣自取及交收低至4折優惠。

外賣自取—需提前20分鐘致電或Whatsapp／到店下單

外賣交收服務—需提前30分鐘致電或Whatsapp下單

此外，凡外賣滿450元或以上可選擇以下交收點交收：

麥當勞 （近牛頭角美亞)

紅茶冰室（駿業街街市對面)

行人天橋頂（駿業里與官塘道)

HSBC（開源道與巧明街交界）

交收時間：下午2點至晚上8點

付款方式：現金、Payme

全日外賣套餐及小食

HOW Food Factory

地址：觀塘巧明街99號巧明工廠大廈3樓AB座

查詢電話 : 28051708 / Whatsapp 56400455

2. 香港居食屋「和民」：外賣自取全單85折

由即日起至8月31日，全綫和民&饗和民外賣自取全單85折，外賣便當更送飲品

分店一覽

3. 太興：午餐快綫$48

太興即日起推出外賣午餐快綫優惠，一款$48，兩款$90，供應時間為上午11時至下午2時。

需要注意，午餐快綫不可與其他優惠同時使用。而優惠不適用於尖沙咀海港城、佐敦白加士街、旺角通菜街、粉嶺名都商場、九龍塘又一城及機場分店。

撰文：hket小編