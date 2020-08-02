▲ 政府派710億 能振興本地經濟嗎？

政府在7月初開始派發1萬元，原希望振興本地經濟，但事實上，派錢的振興作用有限。在沒有旅客（主要是內地旅客）的情況下，再加上香港很不幸地遇上了第三波疫情，就很難藉這1萬元來拯救本地經濟。這次派錢共花約710億元，會幫助飲食業及零售業麼？

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疫下食肆收益 跌幅相當驚人

我以一些數字來說明。本地食肆收益每年約1,110億元，去年2、3月沒有社會事件，也沒有疫症，食肆收益分別是100億元及105.9億元，今年3月因為疫症，分別下跌至58億元及62億元，跌幅相當驚人。

零售方面，去年4、5月的零售銷貨額，分別是377億元及399億元，今年分別下跌至241億元及268億元。這兩組數字有相當大的意義，因為今年4月、5月基本上是沒有旅客：4月及5月份別只有4,125名及8,139名旅客，即每日百多兩百多名。

由零售的數字差額可以估算出，每月由旅客而來的零售銷貨額約130多億元，數目相當龐大，假設所有人收到1萬元後也花在零售上，這只是相等於5個多月的零售銷貨額差額，之後無以為繼。

受惠本地遊 餐飲較少依賴旅客

餐飲方面，差額每月約40多億元，數目較少，而一向以來，餐飲業較少依賴旅客，因此受到的影響較少，跌幅主要是因為疫症令市民減少外出。由於統計處有關食肆的數字是季度，只公布到3月，所以近日的復甦未能知曉，但從觀察知道，由於這幾個月全港市民基本上不能飛到別處，不少人便把原本花在外遊的使費花在餐飲上，於是愈貴價的餐廳總是人頭湧湧，難以訂位，而餐飲業可以利用外賣來幫補收入。

酒店方面，根據旅發局的每月酒店入住率報告，至2019年底，香港共有84,089間酒店房間，在2019年由於有社會事件，入住率由2018年的91%下跌至79%，平均房租由2018年的1,376元下跌至2019年的1,206元，總收益由2018年的約372億元減少至2019年的292億元，今年當然會更差。但由於基數低，本地的Staycation（宅度假／本地旅遊）可以幫忙一推廣本地旅遊。

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上次派6000元 市民多日台旅遊

統計處的《香港統計月刊》有一個有趣的數字，是「按出入境管制站劃分的離港本港居民」的數目，在2019年，經機場離港是1,296萬人次。這數字近年的升幅放緩，而在上次派6,000元時的2012年，這數字按年上升了19.8%，2013年則上升了10.1%。

另一方面，往台灣觀光的香港人在2012及2013年分別按年上升了24.3%和16.4%，是自2011年來的新高。日本方面，往當地觀光的香港人在2012及2013年則分別按年上升了32%和54.9%，是自2011年來的第二及三高，而上次派的6,000元，正是在2012和2013年間派發，因此有理由相信不少人拿了6,000元是去了台灣和日本旅遊。

2012年派發的6,000元究竟有沒有為食肆及零售帶來額外的收益？不可以說沒有，2011、12、13年食肆的總收益分別是893億元、937億元和970億元，增長4.9%和3.5%，但2012和2013年的通脹為4.1%和4.3%，可見影響相當有限。

派錢縱助飲食業 零售獨憔悴

至於零售業，2011、12、13年的零售業總銷貨額分別是4,057億元、4,454億元和4,945億元，12、13年按年增長9.7%和11%，但比較同期的旅客數目增長為16%和11.7%，6,000元帶來的額外消費同樣是九牛一毛。

這次派發現金的總和是710億元，約是5個月的本地零售銷貨額，或7.5個月的食肆收益，若計入旅客的零售銷貨計，約為兩個月。要知道上次派發的6,000元帶來的經濟效益是多少並不客易，因為花在一個行業的錢，會帶動另一行業，而外來的因素，如旅客的增長，也令這條數不易計，但可以肯定的是，今次的710億元看似大數目，卻不可以帶來龐大的效益。

從機場出境的香港居民數目以至港人遊台和遊日的升幅，卻有理由相信不少市民在拿了錢以後，會出外旅遊，即使有疫情第三波，也可能會等到10月才去海外花費，所以本地的飲食業、酒店業會在最近縱使受惠一點，零售業可謂斯人獨憔悴。

【原文：政府派710億 能振興本地經濟嗎？】

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