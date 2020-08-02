  • 27°C
香港時間 : 2020802日 (日) 10:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

政府派710億　能振興本地經濟嗎？

理財學堂 10:00 2020/08/02

分享：

政府派710億　能振興本地經濟嗎？

政府在7月初開始派發1萬元，原希望振興本地經濟，但事實上，派錢的振興作用有限。在沒有旅客（主要是內地旅客）的情況下，再加上香港很不幸地遇上了第三波疫情，就很難藉這1萬元來拯救本地經濟。這次派錢共花約710億元，會幫助飲食業及零售業麼？

【延伸閱讀】【經濟衰退】日台泰曾派消費券振經濟 效果係……

疫下食肆收益 跌幅相當驚人

我以一些數字來說明。本地食肆收益每年約1,110億元，去年2、3月沒有社會事件，也沒有疫症，食肆收益分別是100億元及105.9億元，今年3月因為疫症，分別下跌至58億元及62億元，跌幅相當驚人。

零售方面，去年4、5月的零售銷貨額，分別是377億元及399億元，今年分別下跌至241億元及268億元。這兩組數字有相當大的意義，因為今年4月、5月基本上是沒有旅客：4月及5月份別只有4,125名及8,139名旅客，即每日百多兩百多名。

由零售的數字差額可以估算出，每月由旅客而來的零售銷貨額約130多億元，數目相當龐大，假設所有人收到1萬元後也花在零售上，這只是相等於5個多月的零售銷貨額差額，之後無以為繼。

受惠本地遊 餐飲較少依賴旅客

餐飲方面，差額每月約40多億元，數目較少，而一向以來，餐飲業較少依賴旅客，因此受到的影響較少，跌幅主要是因為疫症令市民減少外出。由於統計處有關食肆的數字是季度，只公布到3月，所以近日的復甦未能知曉，但從觀察知道，由於這幾個月全港市民基本上不能飛到別處，不少人便把原本花在外遊的使費花在餐飲上，於是愈貴價的餐廳總是人頭湧湧，難以訂位，而餐飲業可以利用外賣來幫補收入。

酒店方面，根據旅發局的每月酒店入住率報告，至2019年底，香港共有84,089間酒店房間，在2019年由於有社會事件，入住率由2018年的91%下跌至79%，平均房租由2018年的1,376元下跌至2019年的1,206元，總收益由2018年的約372億元減少至2019年的292億元，今年當然會更差。但由於基數低，本地的Staycation（宅度假／本地旅遊）可以幫忙一推廣本地旅遊。

【延伸閱讀】【退休金】經濟衰退下強積金要如何管理？　解答3大疑問

上次派6000元 市民多日台旅遊

統計處的《香港統計月刊》有一個有趣的數字，是「按出入境管制站劃分的離港本港居民」的數目，在2019年，經機場離港是1,296萬人次。這數字近年的升幅放緩，而在上次派6,000元時的2012年，這數字按年上升了19.8%，2013年則上升了10.1%。

另一方面，往台灣觀光的香港人在2012及2013年分別按年上升了24.3%和16.4%，是自2011年來的新高。日本方面，往當地觀光的香港人在2012及2013年則分別按年上升了32%和54.9%，是自2011年來的第二及三高，而上次派的6,000元，正是在2012和2013年間派發，因此有理由相信不少人拿了6,000元是去了台灣和日本旅遊。

2012年派發的6,000元究竟有沒有為食肆及零售帶來額外的收益？不可以說沒有，2011、12、13年食肆的總收益分別是893億元、937億元和970億元，增長4.9%和3.5%，但2012和2013年的通脹為4.1%和4.3%，可見影響相當有限。

派錢縱助飲食業 零售獨憔悴

至於零售業，2011、12、13年的零售業總銷貨額分別是4,057億元、4,454億元和4,945億元，12、13年按年增長9.7%和11%，但比較同期的旅客數目增長為16%和11.7%，6,000元帶來的額外消費同樣是九牛一毛。

這次派發現金的總和是710億元，約是5個月的本地零售銷貨額，或7.5個月的食肆收益，若計入旅客的零售銷貨計，約為兩個月。要知道上次派發的6,000元帶來的經濟效益是多少並不客易，因為花在一個行業的錢，會帶動另一行業，而外來的因素，如旅客的增長，也令這條數不易計，但可以肯定的是，今次的710億元看似大數目，卻不可以帶來龐大的效益。

從機場出境的香港居民數目以至港人遊台和遊日的升幅，卻有理由相信不少市民在拿了錢以後，會出外旅遊，即使有疫情第三波，也可能會等到10月才去海外花費，所以本地的飲食業、酒店業會在最近縱使受惠一點，零售業可謂斯人獨憔悴。

【原文：政府派710億 能振興本地經濟嗎？

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好粉絲專頁《香港經濟日報 hket.com》

撰文 : 李兆波 香港中文大學國際貿易與中國企業課程（IBCE）聯席主任及會計學院高級講師

欄名 : 理財學堂

相關文章

【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得
2020/07/28
【疫市投資】30多歲成百萬富翁兼提早退休 分享經濟衰退下3大投資致富心得
【金價走勢】寧止賺莫倒輸　經濟師憂金價脆弱
2020/07/28
【金價走勢】寧止賺莫倒輸　經濟師憂金價脆弱
【退休金】經濟衰退下強積金要如何管理？　解答3大疑問
2020/07/29
【退休金】經濟衰退下強積金要如何管理？　解答3大疑問

最新專欄文章 更多

【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤
2020/07/31
【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤
【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？
2020/07/31
【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？
【虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？
2020/07/31
【虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？
【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
2020/07/30
【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
2020/07/30
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
Local Tour 疫情 旅發局 餐飲 外賣 零售 航空業 通脹 日本 航空

下一篇文章

居家抗疫易發福 教你做居家運動轉食低卡零食
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？
【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤
【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說