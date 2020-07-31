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【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？

理財學堂 18:10 2020/07/31

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美國4大科企巨頭，蘋果公司（美：AAP）、Alphabet（美︰Goog）、Amzon（美︰Amzn）及Facebook（美︰FB）acebook（美FB）清晨齊公布季績，在新冠肺炎疫情大流行影響下，季績仍能超出市場預期。當中蘋果公司宣布建議1拆4，8月31日生效。蘋果拆細股份意味住對道指的影響最大。

道指採價格加權

道指為美股三大股市指標之一，歷史最為悠久，包含30隻美國上市公司。道指採用價格加權指數，即是成分股的股價愈高，其佔道指的權重就愈大，這與現時主流的「市值加權」或「流通市值加權」大為不同。因此，當蘋果公司的股份拆細時，會令該公司在道指的權重減少。

蘋果公司現時在道指的權重為10.03%，隨蘋果「1拆4」，其權重也會被削至4分之1，變成道指第18大權重的股份，其未來股價變動對道指的影響力將大不如前。在現時科網公司的股價表現甚為影響美股的情況下，蘋果拆細或令道指的股價升幅或不及以往般大。

聯合健康集團或成最大權重成分股

到8月底，假設股價不變，周四收報305.23美元的聯合健康集團（美：UNH）可能會取代蘋果公司，成為道指權重最大的成分股；而家得寶 （美：HD）或會成為第二權重大的成分股，其周四收市價為266.31美元。

蘋果公司周四收報384.76美元，拆細後，每股股價或降至約100美元。蘋果公司指出，拆細期望讓更多投資者可買賣股份。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 理財學堂

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