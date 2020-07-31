古董車收藏家陳恩德　年半內豪買逾50架老爺車

▲ 現任御一空間創辦人兼行政總裁的陳恩德，曾是御藥堂主席，4年前愛上收藏古董車。

男人愛車，正如女人愛手袋一樣，是無法解釋的定律。正所謂千金難買心頭好，更有人願意不問因由，以天價買下霎眼間的仰慕。一見鍾情，正是這樣。御一空間創辦人兼行政總裁陳恩德（Mark），約在4年前愛上古董車，更在短短年半間在全球搜購逾50架經典名車。他，是位不折不扣的古董車收藏家。

▲ 他幾乎有齊勞斯萊斯Phantom I至VII型號，只欠Phantom IV，現擁有的仿製版Silver Wraith也要近1,000萬元。

大部分人認識陳恩德，也源於他是御藥堂的前主席，人稱「蟲草大王」。Mark曾靠炒股玩期指，讓他未到30歲，身家已坐擁千萬，怎料一場97金融風暴令他一鋪清袋，欠下過百萬元街數兼破產收場。幸而後來加入御藥堂，靠沙士賣板藍根來個逆境翻身再發迹。

去年，Mark就毅然跟這打拼18年的老友「分手」，重新出發，專心打理共享空間的事業。不過這次訪問並非要跟Mark談甚麼生意經，而是要揭開他鮮為人知的另一個身份－古董車收藏家。

人生總是想有架法拉利吧！4年前忽然心理不平衡，買了架林寶堅尼後就走上不歸路，在年半間買下這兒所有的車，買到朋友也問我：『癲夠未？』

Mark口中的「這兒」並非寥寥可數的幾個車位，而是足足泊滿兩層的停車場。環顧四周，逾50架全是數一數二的經典古董名車：勞斯萊斯Phantom I至VII、福特木頭車、賓利Mulsanne，全部入手價均以百萬元起跳，有價有市。

▲ 其他經典古董車：1978年出廠的英國Panther De Ville，俗稱雞尾車。當年車廠愛玩fusion，將不同廠的零件mix and match，這車就用上Jaguar引擎，5,343cc自動波。

事業創高峰減壓買車

Mark說2015年可算是他事業最高峰時期，難得遇上心頭好就一口氣買下，但現在回想起偶爾也會覺得自己蠢。「或者是壓力吧，如愛買手袋的那些購物狂般，但我就儲了一些最不划算的，買完又不會賣，又要找地方儲。」

但並非架架古董車也能成為他心頭好。「我很揀擇，喜歡古董車經典得來又不能老套，如價錢貴外形又差，買來幹嗎？」

▲ 其他經典古董車：英國車廠Singer於1924年出廠的Singer 10，一門設計，座位經過翻新，全球罕有。

在一眾收藏品中，他最愛的就是1929年出廠的勞斯萊斯Phantom I。「這架車的一手車主是位印度王子，當年我以約200萬元買下，後來聽說他有家人到處尋找這車，更出價500萬元。」

但若然要選「未到手」的Dream car，原來亦是勞斯萊斯的Phantom IV。「我現有的這架是仿製版，原裝全球只有18架，車主都是英國皇室成員如英女王等，非富則貴，我一直也希望能找到。」

溫柔保養古董車

除收藏外，選購及打理古董車也是一門學問，Mark就將這重任交託予有豐富經驗的香港（國際）超跑俱樂部執行董事陳又男（Tony）。

老爺車最值錢的地方就是原裝，如原裝引擎、seat位、軚軨等，就愈矜貴，最好就有齊手冊、維修記錄及工具，改裝過就會失去古董車的味道。

▲ Tony說老爺車愈是原裝就愈矜貴，而現今古董車界最值錢的車應該是法拉利。

Tony更笑說老爺車其實人如其名，要像老人家般，間中也要做運動。「雖然老爺車行一次傷一次，但都要行行平路，否則引擎電油內的硫磺會損毀死氣喉。駕駛者最重要記住：流暢、漸進、溫柔，慢慢俾油行，不能粗魯對待它。」

他更建議收藏古董車的地方最好能長期開冷氣恒溫，並可以放些炭在車櫳內吸濕氣，防止皮革發霉。

愛車小檢閱：

▲ 寶馬 328（左）、法拉利355 （中）和法拉利 Testarossa（右）。

Lucky Car：寶馬 328（左）

出廠年份：1993 年

Mark破產時朋友借給他揸的車，於最失意時曾陪伴自己，特別有感情，他更視它為死黨兼lucky car，每逢覺得運滯時，都會來摸摸這位老朋友「沖喜」。

Dream Car：法拉利355（中）

出廠年份：1998 年

有次朋友揸這架有型跑車來接他，怎料他站在馬路旁不懂開車門，覺得很丟臉，就決心要買下它。

最霸氣：法拉利 Testarossa（右）

出廠年份：1984 年

與旁邊的法拉利355外形有9成相似，車身招牌孔雀扇形進氣口夠霸氣。Mark說喜歡法拉利的必定會喜愛經典Testarossa，但它是純棍波，連Tony亦說要駕馭它有難度。

▲ 福特木頭車

最古老：福特木頭車

出廠年份：1907 年

全場最大年紀的古董車，擁有木製轆、手動水撥，油門及煞車腳掣擺位更相反，極具收藏價值。

▲ 平治600 Long

最名貴：平治600 Long

出廠年份：1973 年

這款國家元首級必備的6米長身轎車，連六叔都曾經擁有。Mark說右軚款全世界只有17部，更是香港The One & Only one，現市值逾1,000萬港元。內櫳有排背對司機位的秘書位，前後座有玻璃分隔，以防止司機聽到老闆或後座乘客的「秘密」。

▲ 福士甲蟲車

最耐用：福士甲蟲車

出廠年份：1976 年

甲蟲車曾經是二戰沙漠打仗時的軍用專車，由於引擎是氣冷式設計而非水冷式，嚴冬時可防結冰，非常耐用。

▲ 紳寶900

電影常客：紳寶900

80、90年代，SAAB紳寶汽車在香港紅極一時，經常在電影中出現，如任達華及劉嘉玲主演的《雞鴨戀》，甚至在《無間道3》中，劉德華亦有用紳寶代步。