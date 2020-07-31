康泰遭入稟清盤 旅業陷困境　業界奇招 創意應變渡難關

▲ 康泰旅行社遭債主入稟清盤 旅遊業有咩方法自救？

康泰旅行社昨日遭債主向高等法院呈請清盤，其後發聲明指公司財務穩健，今次事件只是資金轉帳時間延誤問題。新冠肺炎疫情持續蔓延7個月，本港各行各業都受疫情衝擊，旅遊業更是其中一個重災區。現時全球旅遊業運作幾乎癱瘓，旅行社及航空公司又可以如何自救？

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在疫情之下，不少旅遊社決定另謀出路，利用自身的優勢化危為機。暑假本來是旅遊旺季，不少人喜歡到海外旅行並參與一些摘水果活動。受疫情影響，這些採摘水果體驗活動都無法舉行，不只旅行社生意受損，農場的生意亦大受打擊。有見及此，有部分旅行社就與農場合作，將這些水果運到香港銷售。港人一向對日韓台的水果都有一定需求，因此亦造就商機。

除了出售水果之外，不少旅行社及旅遊平台都推出代購或銷售服務。以kkday為例，本身是以銷售旅遊相關產品為主，最近更向香港消費者出售口罩。而本地旅行社永安旅遊亦有在網上推出「生活館」，供應一些台灣手信、日本電器及不同零售產品。

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航空公司亦受到沉重的打擊。不過，台灣及日本的航空公司就想出另類「旅遊體驗」。台灣航空公司長榮、華航及台灣虎航早前推出搭機環島的行程，一個人大約5、6000元新台幣起，航程約為2個多小時，更可以吃飛機餐、買免稅品，整個過程與外國旅行的程序相同。台灣消費者的反應亦相當熱烈，推出活動後隨即銷售一空。假如疫情有所緩和，而航空公司又推出類似的活動，相信都會吸引喜愛外遊的香港人。

雖然全球旅遊業都受疫情重創，但是不少旅行社及航空公司都想方設法另闢收入來源。相信靠大家的創意及應變能力，定能渡過是次危機。

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