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復課無期私人教學需求急增 美家庭教師年薪可達97萬港元

職場 15:00 2020/08/02

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復課無期私人教學需求急增 美家庭教師年薪可達97萬元 -

受新冠肺炎影響，全球學校復課無期，只能依靠遠距教學，惟不少父母憂慮遠距教學令孩子失去與朋友及老師互動的機會。

【延伸閱讀】【在家工作】孤獨感有份上榜！ 遙距工作普遍遇到的6大挑戰

私人教師需求增 年薪達97萬港元

據外媒Business Insider報道，有美國家庭正考慮組建微型學校（Microschools）並聘請私人教師，而這些私人家庭教師的年薪更可達12.5萬美元（約97萬港元）。

家庭教師顧問Jenni Mahnaz指，一般招聘私人家庭教師的價格會根據教師的資歷及學生年級而調整，時薪由30至60美元（即約233至465港元）。若按學年收費則由6萬至12.5萬元不等（即約47萬至97萬港元）。

【延伸閱讀】【進修自學】LinkedIn列10大搶手職業 學歷唔高網上自學技能都做得？

教授4至12個學生  部分家長為教師購醫保

微型學校一般由4至12個學生組成，由家長們輪流教學或集體聘請教師，每日於固定或不同學生的家中教學，家長們亦可平攤所有的教學及教材費用。

Mahnaz指，疫情期間家庭教師的需求暴增，一般而言，每個家庭每周需支出325至400美元（約2,500至3,100港元），部分還會為教師額外購買健康保險。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：疫下新工作崛起 美家庭教師年薪97萬

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欄名 : 職場百科

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