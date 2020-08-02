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【產科保障】懷孕準媽媽想分擔分娩的住院開支 可以點做？

退休及生活保障 18:00 2020/08/02

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【產科保障】懷孕準媽媽想分擔分娩的住院開支 可以點做？

讀者宋小姐已懷孕，她聽說有一些醫療保險可以分擔分娩時的住院開支，以及可以保障初生嬰兒分娩時出現的特殊醫療情況，故來信詢問她現在可以投保嗎？當中有甚麼需要注意的？

投保有產科保障的高端醫療  私院開支可償

不少媽媽希望在私家醫院分娩，因為環境及服務質素較佳，而且丈夫亦可陪產，能給予媽媽很大的安全感。但收費方面比公立醫院高昂，由3萬到10萬元不等。如果結婚後計劃懷孕，其實可考慮有產科保障的高端醫療，剖腹分娩的保障額可達5萬至6萬元，以30歲非吸煙的女士為例，這類型的高端醫療保費每月大概2,000至3,000元，保費雖不便宜，但總比一次過付大筆分娩住院開支輕鬆。但要留意這類型的產科保障是有等候期的，一般是9個月至1年。

除了分擔住院費以外，準媽媽在懷孕期間可能面對各種妊娠併發症的風險，例如子宮頸閉鎖不全、妊娠糖尿病、高血壓、前置胎盤等，上文所提及的高端醫療通常也會保障此等風險，同樣地也是需要有等候期。

如像宋小姐的個案，是在懷孕後才想起投保，也不要慌亂，市面上也是有保險是專為已懷孕的媽媽而設的。

懷孕後投保 嬰兒可保障

專為準媽媽而設的懷孕保通常分「對媽媽產前產後的保障」及「初生嬰兒的保障」。產前就是指上文所述及的各種妊娠併發症，產後就是指分娩時亦不幸胎死腹中、流產、入住ICU亦有一定賠償。至於對初生嬰兒方面的保障，大部分初生嬰兒因為出生時體內也會積聚了過多的膽紅素，形成初生期黃疸，因嚴重的黃疸而需要接受光綫療法（俗稱照燈）、早產而入住深切治療部等也是在賠償範圍之內。

正如宋小姐所問，投保這類型懷孕保需要留意的是懷孕期最好是在7至30周內，過遲投保就未必有保險公司接納。

 

【原文︰準媽媽懷孕 投保宜趁早】（收費文章）

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