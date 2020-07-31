  • 27°C
香港時間 : 2020731日 (五) 19:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤

理財學堂 18:23 2020/07/31

分享：

【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤 -

新冠肺炎疫情下，不少人失業，頓失收入來源，更突顯應急儲備的重要性。即使不是「月光族」，但仍有不少認為建立儲錢習慣很困難，難以持之以恒實行儲蓄計劃。為何每次儲錢都不成功？有專家指出3大最多人犯下的儲錢錯誤，看看你是否因其一個原因而未能達到儲蓄目標。

美國財務策劃師Martin A. Scott於Bussiness Insider撰文，指他從幫助客戶的經驗中，發現以下3大儲錢錯誤是最經常出垷的。

【延伸閱讀】【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事

1. 沒有將儲蓄列為首要目標

Scott指出，在很多情況下，他的客戶都表示基於某些原因而無法好好儲錢，包括收入不足及開支大等。他認為這些都是合理原因，但相信只要改變思維就能克服這些困難 。

他認為，人們會先花錢，然後再嘗試儲錢。 要改變這種行為，就應該先儲錢才消費。即使對於某些人而言這個方法或是知易行難，但他認為，只要將儲蓄的目標金額視為每月必須「繳付」的帳單，就能讓你更容易養成儲錢習慣。

2. 沒有平衡不同目標的儲蓄計劃

每個人都為不同的目標而儲蓄，例如是旅行、創業及置業等。Scott認為，每人的儲蓄目的基本上可分為3類：應急儲備、針對特定目標的儲蓄及退休儲蓄。他建議，應盡量平衡不同目標的儲蓄計劃，避免過於則重於某一目標，因每種儲蓄都在生活中有重要的作用。

  • 應急儲備

應急儲備可提供流動性，在任何穩健的財務計劃中都是必不可少的，可用作應付意外事件的財務需要，如汽車維修及失業等。擁有應急儲備，即代表在面對意外時，人可以繼續為退休目標儲蓄，不必動用退休儲備。

  • 特定目標的儲蓄

為特定目標而分配資金，可令個人財務計劃更加清晰。Scott指，他會根據客戶的風險承受能力和時間，推薦使用不同投資工具，來達成儲蓄目標。儲蓄目標如大學學費、結婚及置業等，大多人都希望這筆資金可以更為靈活。

  • 退休儲備

退休儲備旨在為人在退休後的生活提供資金，每個人的退休生活模式各有不同，應按個人能力、需要及退休年齡等訂立儲蓄目標。在達到退休年齡前，人們應避免動用的退休儲備。

【延伸閱讀】【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？

3. 儲蓄不夠多

Scott指，他看過有些客戶有強烈儲蓄意願，但不了解應為實現目標儲蓄多少錢。他認為，不同人的確目標、能力及需要也不同，一般而言，他會建議客戶設定儲蓄目標，至少每月儲蓄收入的20％。由於現時經濟環境不斷轉變，他建議人們專注於他們可以控制的事，包括可以儲蓄多少及儲蓄的頻率。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 理財學堂

相關文章

【零存整付】養成儲錢習慣兼食息！月供存款1年享高達1.7厘息
2020/07/30
【零存整付】養成儲錢習慣兼食息！月供存款1年享高達1.7厘息
【疫情改變世界】調查：近六成富裕投資者擔心現有儲蓄無法應付另一次疫情
2020/07/14
【疫情改變世界】調查：近六成富裕投資者擔心現有儲蓄無法應付另一次疫情
【網上投保】立橋人壽推網上投保平台 可網上投保自願醫保、儲蓄保等產品
2020/07/20
【網上投保】立橋人壽推網上投保平台 可網上投保自願醫保、儲蓄保等產品
【儲蓄保險】穩陣有保證或進取賺大錢？終身儲蓄保險大比併
2020/07/30
【儲蓄保險】穩陣有保證或進取賺大錢？終身儲蓄保險大比併

最新專欄文章 更多

【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？
今日
【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？
【虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？
今日
【虛擬銀行】虛擬銀行小知識 同傳統銀行有甚麼不同？
【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
2020/07/30
【美元走勢】美元走勢弱成共識 市場對美元信心動搖
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
2020/07/30
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【虛擬銀行】無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？
2020/07/29
【虛擬銀行】無號碼實體卡是甚麼？香港可以申請無號碼銀行卡嗎？
退休 儲蓄

上一篇文章

成日儲唔到錢 可能你犯咗呢3個錯

下一篇文章

【投資美股】蘋果「1拆4」 對道指有咩意味？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
【美元走勢】美元危機真的會發生？看看大摩羅奇怎麼說
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
【金價走勢】金價狂升背後　莫忘歷史教訓
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【美元走勢］滙豐：美元仍未進入熊市 理由是......
【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？
【儲蓄方法】100萬円錢罌罐頭開封 究竟儲咗幾耐、實際有幾多錢？
【黃金買賣】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑
【黃金買賣】金價再創新高　買金好過揸cash 4大買金投資途徑
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？