▲ 【儲錢方法】點解儲唔到錢？最多人犯的3大儲錢錯誤 -

新冠肺炎疫情下，不少人失業，頓失收入來源，更突顯應急儲備的重要性。即使不是「月光族」，但仍有不少認為建立儲錢習慣很困難，難以持之以恒實行儲蓄計劃。為何每次儲錢都不成功？有專家指出3大最多人犯下的儲錢錯誤，看看你是否因其一個原因而未能達到儲蓄目標。

美國財務策劃師Martin A. Scott於Bussiness Insider撰文，指他從幫助客戶的經驗中，發現以下3大儲錢錯誤是最經常出垷的。

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1. 沒有將儲蓄列為首要目標

Scott指出，在很多情況下，他的客戶都表示基於某些原因而無法好好儲錢，包括收入不足及開支大等。他認為這些都是合理原因，但相信只要改變思維就能克服這些困難 。

他認為，人們會先花錢，然後再嘗試儲錢。 要改變這種行為，就應該先儲錢才消費。即使對於某些人而言這個方法或是知易行難，但他認為，只要將儲蓄的目標金額視為每月必須「繳付」的帳單，就能讓你更容易養成儲錢習慣。

2. 沒有平衡不同目標的儲蓄計劃

每個人都為不同的目標而儲蓄，例如是旅行、創業及置業等。Scott認為，每人的儲蓄目的基本上可分為3類：應急儲備、針對特定目標的儲蓄及退休儲蓄。他建議，應盡量平衡不同目標的儲蓄計劃，避免過於則重於某一目標，因每種儲蓄都在生活中有重要的作用。

應急儲備

應急儲備可提供流動性，在任何穩健的財務計劃中都是必不可少的，可用作應付意外事件的財務需要，如汽車維修及失業等。擁有應急儲備，即代表在面對意外時，人可以繼續為退休目標儲蓄，不必動用退休儲備。

特定目標的儲蓄

為特定目標而分配資金，可令個人財務計劃更加清晰。Scott指，他會根據客戶的風險承受能力和時間，推薦使用不同投資工具，來達成儲蓄目標。儲蓄目標如大學學費、結婚及置業等，大多人都希望這筆資金可以更為靈活。

退休儲備

退休儲備旨在為人在退休後的生活提供資金，每個人的退休生活模式各有不同，應按個人能力、需要及退休年齡等訂立儲蓄目標。在達到退休年齡前，人們應避免動用的退休儲備。

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3. 儲蓄不夠多

Scott指，他看過有些客戶有強烈儲蓄意願，但不了解應為實現目標儲蓄多少錢。他認為，不同人的確目標、能力及需要也不同，一般而言，他會建議客戶設定儲蓄目標，至少每月儲蓄收入的20％。由於現時經濟環境不斷轉變，他建議人們專注於他們可以控制的事，包括可以儲蓄多少及儲蓄的頻率。

責任編輯：李瑩

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